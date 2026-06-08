유정복 인천시장 "'투표용지 부족 사태' 선관위 해체…사전투표제 폐지" 주장

▲ 기자회견하는 유정복 인천시장
6·3 지방선거에서 3선 도전에 실패한 유정복 인천시장이 '투표용지 부족 사태'를 비판하며 이재명 대통령의 사과와 선거관리위원회의 해체 등을 촉구했습니다.
유 시장은 어제(7일) 오후 인천시청에서 기자회견을 열고 "6·3 지방선거에서 투표용지 부족은 "국민의 참정권을 침해한 중대한 사태이자 헌정질서가 송두리째 유린당한 국가 비상 상황"이라고 지적했습니다.
이어 "모든 책임은 민주주의 핵심 가치인 공명선거를 의심케 한 선관위에 있다"며 "가족 채용 비리와 이른바 '소쿠리 투표' 등 부실한 선거관리로 많은 국민의 신뢰를 잃는 등 지금의 선관위로는 국민 신뢰를 절대 회복할 수 없는 상황이 됐다"고 덧붙였습니다.
그러면서 "선관위는 물론 이재명 정부 역시 이 사태의 책임에 대해 결코 자유로울 수 없다"며 "정부는 선관위 책임으로만 떠넘기지 말고 이 대통령을 비롯해 행정안전부 장관 등 선거 관리에 책임 있는 모든 직위자가 직접 국민에 사과하고 선관위 해체 등 국민이 납득할 수 있는 모든 조치를 해야 한다"고 요구했습니다.
아울러 "선거관리위원회는 1차적으로 사무처를 전면 재편하고 외부감사를 의무화해야 한다"며 "2차적으로는 개헌을 통해 현행 선관위 체제를 폐지하고 국제 기준에 맞게 전면 개편해야 한다"고 촉구했습니다.
유 시장은 이와 함께 "모든 국민은 동일한 정보와 동일한 조건 아래서 투표할 권리가 있다"며 사전 투표제를 폐지하고 이틀 간 본투표제로 전환할 것을 제안했습니다.
(사진=연합뉴스)
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