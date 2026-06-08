유정복 인천시장 "'투표용지 부족 사태' 선관위 해체…사전투표제 폐지" 주장

▲ 기자회견하는 유정복 인천시장

6·3 지방선거에서 3선 도전에 실패한 유정복 인천시장이 '투표용지 부족 사태'를 비판하며 이재명 대통령의 사과와 선거관리위원회의 해체 등을 촉구했습니다.유 시장은 어제(7일) 오후 인천시청에서 기자회견을 열고 "6·3 지방선거에서 투표용지 부족은 "국민의 참정권을 침해한 중대한 사태이자 헌정질서가 송두리째 유린당한 국가 비상 상황"이라고 지적했습니다.이어 "모든 책임은 민주주의 핵심 가치인 공명선거를 의심케 한 선관위에 있다"며 "가족 채용 비리와 이른바 '소쿠리 투표' 등 부실한 선거관리로 많은 국민의 신뢰를 잃는 등 지금의 선관위로는 국민 신뢰를 절대 회복할 수 없는 상황이 됐다"고 덧붙였습니다.그러면서 "선관위는 물론 이재명 정부 역시 이 사태의 책임에 대해 결코 자유로울 수 없다"며 "정부는 선관위 책임으로만 떠넘기지 말고 이 대통령을 비롯해 행정안전부 장관 등 선거 관리에 책임 있는 모든 직위자가 직접 국민에 사과하고 선관위 해체 등 국민이 납득할 수 있는 모든 조치를 해야 한다"고 요구했습니다.아울러 "선거관리위원회는 1차적으로 사무처를 전면 재편하고 외부감사를 의무화해야 한다"며 "2차적으로는 개헌을 통해 현행 선관위 체제를 폐지하고 국제 기준에 맞게 전면 개편해야 한다"고 촉구했습니다.유 시장은 이와 함께 "모든 국민은 동일한 정보와 동일한 조건 아래서 투표할 권리가 있다"며 사전 투표제를 폐지하고 이틀 간 본투표제로 전환할 것을 제안했습니다.(사진=연합뉴스)