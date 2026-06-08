코스피 급락, 8,000선 붕괴…'서킷브레이커' 20분간 매매중단도

▲ 급락장에 코스피 서킷 브레이커가 발동된 8일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.

코스피가 8일 금리 인상 우려와 미국 반도체주 쇼크 등의 여파로 장중 최대 8%대의 급락세를 보이며 8,000선이 무너졌습니다.이날 오전 9시 35분 현재 코스피는 전장보다 507.47포인트(6.22%) 하락한 7,653.12다.지수는 전장보다 112.50포인트(1.38%) 내린 8,048.09 출발한 후 하락 폭을 키워 8,000선을 내줬고, 한때 7,442.73(-8.80%)까지 내려갔습니다.이는 지난 2일 기록한 코스피 장 중 역대 최고치인 8,933.62 대비 16.68% 하락한 것입니다.코스닥도 이날 5%대의 급락세를 보이며, 고점 대비 약 30% 하락한 상탭니다.고점 대비 10% 이상 급락하면서 기술적으로는 조정장에 들어간 것으로 평가됩니다.급락장에 개장 직후인 오전 9시 3분 42초 서킷 브레이커가 발동되기도 했습니다.코스피가 전일 종가 지수 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속된 데 따른 조치로, 20분간 유가증권시장의 거래가 중단됩니다.서킷브레이커가 발동된 것은 지난 3월9일 이후 처음입니다.그러나 이후에도 급락세가 이어져 프로그램 매도호가 일시 효력정지(매도 사이드카)가 발동됐습니다.코스피가 8,000선 아래로 내려간 것은 지난달 15일 사상 처음으로 장중 8천피를 돌파한 이후 24일(14거래일)만입니다.유가증권시장에서 외국인 투자자는 3천516억원 순매도 중입니다.21거래일 연속 '팔자'다.반면 개인과 기관은 각각 2천70억원, 1천420억원 순매수하고 있습니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 16.1원 오른 1,555.2원에 거래를 시작했습니다.환율 시초가로는 글로벌 금융 위기 당시인 2009년 3월 6일(1,590원) 이후 가장 높습니다.코스피는 미국 증시에서 기술주를 중심으로 주가가 급락하고 중동 지역의 긴장은 다시 고조된 영향에 급락하고 있습니다.직전 거래일 뉴욕 증시에서 다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수가 각각 1.35%, 2.65% 내렸고, 나스닥 종합지수는 4.18% 크게 하락했습니다.특히 엔비디아(-6.20%)와 마이크론테크놀로지(-13.25%), ADM(-10.86%) 등 기술주 중심으로 매물이 출회됐고 이 여파로 필라델피아 반도체 지수가 10.26% 폭락했습니다.미국의 고용 지표 호조에 연방준비제도(Fed·연준)가 연내 금리 인상에 나설 수 있다는 전망이 확대하면서 투자 심리가 급격하게 얼어붙은 탓입니다.이에 미국 국채 10년물 및 30년물 금리는 심리적 저항선인 4.5%와 5.0%를 각각 돌파했습니다.여기에 지난 주말에도 호르무즈 해협 인근에서 무력 충돌이 이어지면서 종전 기대감이 후퇴한 점도 국내 증시에 악재로 작용했습니다.중동 지역의 긴장 재고조로 국제 유가가 다시 반등했습니다.서상영 미래에셋증권 연구원은 "이번 주 금융 시장은 미국 물가 지표와 국채 금리, 그리고 AI 투자 지속 여부를 둘러싼 논란이 동시에 진행되는 한 주가 될 전망"이라고 말했습니다.한지영 키움증권 연구원도 "이번 주 초반에는 지난 금요일 미국 반도체주 폭락 여진, 주 중반에는 미국 5월 CPI(소비자 물가 지수), 오라클 실적, 스페이스 X 상장, 현·선물 옵션 동시 만기일 등으로 인해 녹록지 않은 한 주가 될 수 있다"고 짚었습니다.이 같은 비우호적 증시 환경에 '코스피 대장주' 삼성전자(-5.62%)와 SK하이닉스(-4.11%)를 비롯한 시가총액 상위주가 하락 중입니다.또 SK스퀘어(-5.33%), 현대차(-7.00%), 삼성전기(-3.76%), LG에너지솔루션(-2.66%) 등 상위주 대부분이 파란 불을 켰습니다.업종별로는 통신(2.05%)만 오르고 있고, 증권(-6.95%), 건설(-6.40%), 금속(-5.60%) 등 대부분이 내리고 있습니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 56.77포인트(5.66%) 내린 945.67을 나타내고 있습니다.지수는 전장보다 42.83포인트 (4.27%) 내린 959.61로 출발하며 1,000선 아래로 내려왔습니다.지수 급락에 오전 9시 6분께 코스닥 시장에서도 매도 사이드카가 발동됐습니다.외국인과 기관이 각각 99억원, 547억원 순매수 중인 가운데 개인이 347억원 순매도하고 있습니다.시총 상위주 중에서 알테오젠(-8.42%), 에코프로비엠(-7.63%), 에코프로(-8.86%), 레인보우로보틱스(-5.39%) 등 대부분이 주가가 하락하고 있습니다.(사진=연합뉴스)