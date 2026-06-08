"실시간 투표용지 조작 중이라고!" "인터뷰 끊어!" 트럼프 역대급 격노에 '돌발 상황'…참다 못해 대폭발한 이유가 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령이 방송 인터뷰 도중 부정선거 문제를 놓고 진행자와 충돌한 뒤 인터뷰를 중단했습니다.



미국 정치전문매체 폴리티코의 7일(현지시간) 보도에 따르면 트럼프 대통령은 NBC방송의 시사 프로그램 '미트 더 프레스' 사전 녹화 과정에서 진행자인 크리스틴 웰커와 설전을 벌였습니다.



설전은 전임자인 조 바이든 행정부를 비판하는 과정에서 시작됐습니다.



트럼프 대통령이 바이든 전 행정부에 대해 "잘못한 일이 없는 사람들을 감옥에 보냈다"고 주장하자, 진행자인 웰커는 증거가 없다고 반박했습니다.



그러자 트럼프 대통령은 "엄청난 증거가 있다"고 맞섰습니다.



웰커가 "법정에서 입증된 적은 없다"고 재차 지적하자 트럼프 대통령은 2020년 대선이 조작됐다는 기존 주장과 함께 현재 캘리포니아에서도 부정선거가 벌어지고 있다고 주장했습니다.



웰커가 부정선거 의혹의 근거를 묻자 트럼프 대통령은 "선거는 부정하게 치러지고 있다"며 "당신도 부정하고, 언론도 부정하며, '미트 더 프레스'도 부정하다"고 말했습니다.



이에 웰커는 "나는 부정하지 않다"고 반박하면서 인터뷰를 이어가려 했습니다.



그러나 트럼프 대통령은 "당신도 선거가 조작됐다는 사실을 알고 있고, 당신이 속한 방송사도 알고 있다. 당신의 방송사는 편향되고 부정직하다"고 비난한 뒤 인터뷰 중단 의사를 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 2020년 대선이 조작됐다는 주장을 지속적으로 제기해 왔습니다.



웰커는 제작진이 인터뷰를 위해 위스콘신주까지 찾아왔다면서 인터뷰를 이어 나가자고 요청했지만 거절당했습니다.



트럼프 대통령은 인터뷰를 마무리하면서 "부정직한 언론을 가진 나라는 위대해질 수는 없다"고 말했습니다.



다만 인터뷰 방송 이후 웰커는 트럼프 대통령과 다시 통화했고, 트럼프 대통령은 후속 인터뷰에 응하겠다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 김혜주, 제작 : 디지털뉴스부)