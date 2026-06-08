장동혁 "국조 말고 특검, 특검 말고 재선거"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 특검과 전면 재선거를 요구했습니다.장 대표는 오늘(8일) 오전 최고위원회의에서 이번 사태와 관련한 국회 차원의 국정조사에 대해서도 "국정조사를 하려면 제대로 해야 한다"며 "위원장부터 증인 채택까지, 국민의힘이 주도해야 한다"고 주장했습니다.장 대표는 검경 합동수사본부를 꾸리는 데 대해서도 회의적인 입장을 내놨습니다.장 대표는 "수명이 네 달 남은 검찰을 동원했다"며 "이 엄중한 사건을 네 달 만에 수사를 끝내라는 겁니까? 사실상 수사하지 말라는 하명"이라고 지적했습니다.이어 "검경 합동 수사본부를 이야기하는 순간, 대통령의 수사 가이드라인이 내려간 거나 마찬가지"라며 "특검으로 갈 수밖에 없다"고 덧붙였습니다.장 대표는 "민주당, 조국혁신당이 추천하는 '이재명 하명' 특검이 아니라 국민의힘이 추천하는 제대로 된 국민 특검에게 맡겨야 한다"고 주장했습니다.그러면서 "선관위가 독립된 기관이라 관여하지 않는다고 그렇게 거듭거듭 말해왔으니, 특검을 거부할 이유가 더더욱 없다"거 덧붙였습니다.장 대표는 "저에게 정치쇼라고 말하는 민주당 의원들, SNS나 국회에 숨어서 그런 말 하지 말고 올림픽공원에 모여 밤새 재선거를 외치는 시민들 앞에서 그 이야기를 한번 해보기 바란다"며 "국정조사보다 특검이 우선입니다. 그리고 특검보다 재선거가 먼저입니다"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)