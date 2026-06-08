코스피 7,500 하회·환율 1,555원 위로…금융시장 '검은 월요일'

▲ 급락장에 코스피 서킷 브레이커가 발동된 8일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다

국내 금융시장은 오늘(8일) 미국발 투자 심리 악화로 장중 변동성이 크게 확대되면서 '검은 월요일'을 방불케 했습니다.코스피와 코스닥지수가 급락해 각각 서킷 브레이커와 매도 사이드카가 발동됐고, 원/달러 환율은 금융위기 이후 최고로 치솟았다.채권 가격도 큰 폭으로 하락했습니다.오늘 유가증권시장에서 코스피는 오전 9시40분 현재 전장보다 338.61포인트(4.76%) 하락한 7,771.98에 거래되고 있습니다.코스피는 개장 직후 1분 동안 8% 이상 하락세를 지속함에 따라 20분 동안 거래가 중단되는 서킷 브레이커가 발동됐습니다.장중 한때 7,442.74까지 하락해 7,500선을 내줬습니다.삼성전자(-5.78), SK하이닉스(-4.11%), 현대차(-6.71%), 삼성전기(-1.54%) 등 시가총액 상위 종목이 일제히 하락하고 있습니다.외국인 투자자들이 2천860억 원어치 주식을 순매도하며 지수 하락을 주도하고 있습니다.기관은 3천40억 원 순매수, 개인은 260억 원 순매도를 각각 기록 중입니다.코스닥지수도 전장보다 53.82포인트(5.37%) 내린 948.62 수준으로 1,000선 아래로 떨어졌습니다.장 초반 프로그램 매도 호가 일시 효력 정지(매도 사이드카)가 발동됐습니다.환율은 1,550원을 훌쩍 넘어 금융위기 이후 최고 수준을 기록했습니다.서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시40분 현재 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 13.2원 오른 1,552.3원입니다.환율은 16.1원 오른 1,555.2원으로 출발한 뒤 횡보하다가 1,540원대로 수준을 다소 낮췄습니다.환율은 지난 6일 오전 마감한 야간거래에서는 1,560원을 넘기도 했습니다.외국인 투자자들이 국내 주식을 대규모로 매도하고, 이를 달러로 환전하면서 환율 상방 압력을 키우고 있다는 게 시장 전문가들 분석입니다.미국 정책금리 인상 전망이 고개를 들면서 달러도 강세가 보입니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 100.041 수준입니다.지난 5일 두 달여 만에 100선을 넘어선 뒤 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.채권 금리도 치솟고 있습니다.3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 6.3bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.943으로, 지난 2023년 11월 2일(연 3.979%) 이후 2년 7개월 만에 최고 수준입니다.가상자산은 약세를 지속 중입니다.가상자산 거래소 업비트에서 비트코인 1개 가격은 0.76% 오른 9천615만 2천 원입니다.지난 2일 1억 원 아래로 떨어진 뒤 낙폭을 만회하지 못하고 있습니다.(사진=연합뉴스)