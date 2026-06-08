'환승연애3' 이유정 "좋아요 눌렀다가 테러당해"…시위 조롱 의혹 반박

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TVING 리얼리티 프로그램 '환승연애3' 출연 이후 모델 겸 유튜버로 활동하고 있는 이유정(27)이 자신을 둘러싼 온라인 논란에 대해 직접 해명했다.이유정은 최근 자신의 SNS를 통해 일부 온라인 커뮤니티와 소셜미디어에서 제기된 의혹에 대한 입장을 밝혔다.앞서 온라인상에서는 최유정이 강원도 여행 사진을 올린 것을 두고 "얘 잠실 조롱한 애 맞나요?", "지금 어디서 놀고 있는지" 등의 글이 확산됐다. 해당 게시물 작성자는 이유정이 이른바 '잠실 투표소 봉쇄 시위'를 조롱한 것 아니냐는 취지의 주장을 펼쳤다.논란이 커지자 이유정은 SNS 게시물을 통해 자신이 시위를 조롱했다는 주장에 대해서 직접 반박했다.그는 "이 게시글에 어지러운 댓글이 많이 달리는 이유"라며 "'친친 스토리에 올라오는 글들에 당황한 나'라는 게시물에 좋아요를 눌렀더니 한순간에 테러를 당했다"고 설명했다.이유정은 또 "대한민국 국민의 참정권은 당연히 보장받아야 하며, 이번 사태에서 부실한 운영을 보여준 선거관리위원회는 반드시 책임을 져야 한다고 생각한다"고 밝혔다. 이어 "하지만 사건의 본질을 흐리며 국민을 갈라치기하고, 거짓 정보를 유포하는 행위에는 결코 동의할 수 없다"고 선을 그었다.한편 이유정은 2023년 방송된 TVING 연애 리얼리티 프로그램 '환승연애3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송에서 전 연인 최창진과 최종 커플로 재회했으며 현재도 공개 연애를 이어가고 있다. 또한 지난해 뷰티 브랜드를 론칭하며 사업가로도 활동 중이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)