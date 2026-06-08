최태원 "엔비디아와 AI 팩토리 협력" 젠슨 황 "미래 대단히 밝아"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장과 만나 브리핑을 한 뒤 악수하고 있다

최태원 SK그룹 회장이 8일 "미래 인공지능(AI) 팩토리를 엔비디아와 함께 만들겠다"고 말했습니다.최 회장은 이날 오전 서울 종로구 SK서린빌딩에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 함께 연 브리핑에서 "그동안의 많은 협력은 주로 메모리 협력이었으나 지금부터는 협력을 (SK) 그룹 차원으로 더 높일 것"이라며 이처럼 밝혔습니다.이어 "AI 팩토리는 SK하이닉스 팹을 포함한 AI 데이터센터를 총칭하는 말"이라며 "엔비디아와 개발하는 연구개발(R&D) 로드맵을 만들고 공유해서 미래 AI 수요에 더 빨리 적응할 수 있도록 협력을 이어가겠다"고 설명했습니다.황 CEO도 "현재 전 세계적으로 더 많은 AI 팩토리를 원하는 엄청난 수요를 목격하고 있고, 사업이 호황을 누리고 있다"며 "이것이 우리가 이번 파트너십을 맺은 이유다. 우리는 이제 막 AI 인프라 구축의 시작 단계에 있으며, 미래는 대단히 밝다"고 강조했습니다.황 CEO는 엔비디아와 SK하이닉스의 메모리 반도체 협력도 굳건하게 유지될 것이라고 밝혔습니다.그는 "SK와의 파트너십이 없었다면 오늘날의 AI 산업은 지금처럼 경이롭게 발전하지 못했을 것"이라며 "우리의 파트너십을 여러 새로운 시장으로 확장하고 있다"고 말했습니다.이어 "SK하이닉스는 엔비디아의 가장 큰 메모리 파트너였고 앞으로도 가장 큰 메모리 파트너로 계속 남을 것"이라고 말했습니다.최 회장도 "SK하이닉스는 엔비디아의 가장 큰 메모리 공급업체가 될 것이지만, 이와 동시에 SK하이닉스의 가장 큰 고객 역시 엔비디아가 될 것"이라며 "우리는 엔비디아에 칩을 안정적으로 공급하는 데 전력을 다하고 있다"고 화답했습니다.SK하이닉스 분기보고서에 따르면 올해 1분기 엔비디아향 매출은 약 7조 7천806억 원에 달합니다.엔비디아는 SK하이닉스의 최대 단일 고객사로 꼽힙니다.(사진=연합뉴스)