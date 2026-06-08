서인영 "결혼은 내 꿈이야" 고백…6세 연상의 사업가와 재혼 발표

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가수 서인영이 이혼 약 2년 만에 재혼을 발표했다.지난 7일 한 매체는 6세 연상의 사업가 최지훈 엔피(NP) 대표와 올해 하반기 결혼을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있다고 보도했다. 서인영은 지난 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 2024년 합의 이혼했다. 이혼 후 약 2년 만에 새로운 출발을 앞두게 됐다.재혼 소식이 전해지면서 서인영이 최근 자신의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에 출연해 밝힌 결혼관도 다시 주목받고 있다.당시 서인영은 명품 가방을 정리하는 과정에서 이지혜가 "그래도 두 개 정도는 남겨둬. 나중에 결혼을 다시 할 수도 있잖아"라고 말하자 웃으며 "맞아. 나 할 거야. 결혼은 내 꿈이야."라며 재혼의 의지를 밝혔다. "이 가방들은 상견례 갈 때라도 필요하다."라는 이지혜의 말에 공감하며 재혼 의사를 숨기지 않았다.서인영은 방송에서 첫 결혼 당시 심경도 솔직하게 털어놨다. 그는 "엄마가 갑자기 돌아가시고 얼마 지나지 않아 결혼했다. 원래 내가 생각하던 결혼이 아니었다. 너무 외롭고 우울증이 왔다"고 고백하면서 "결혼하면 일을 그만두려고 했는데 일을 안 하니까 우울증이 오더라. 돈도 다 탕진하고 힘들었다"고 당시 상황을 떠올렸다.한편 서인영의 예비신랑 최지훈 대표는 XR(확장현실) 콘텐츠 기업 엔피를 이끌고 있는 사업가다. 서인영은 최근 소속사 SW엔터테인먼트와의 전속계약도 종료하고 새로운 출발을 준비 중이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)