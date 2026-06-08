'솔로지옥5' 박희선, 사생활 루머 직접 반박 "허위사실…피의자 검찰 송치"

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넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출신 인플루언서 박희선이 최근 온라인상에서 확산된 사생활 루머에 대해 직접 입장을 밝히며 강경 대응 방침을 밝혔다.박희선은 지난 7일 자신의 SNS에 장문의 입장문을 올리고 "최근 온라인상에서 언급되고 있는 저와 관련된 의혹은 명백한 허위사실"이라고 반박했다. 그는 "해당 허위사실 유포 건은 이미 수사기관 절차를 통해 사실이 아닌 내용으로 확인된 사안"이라며 "올해 1월 허위사실 유포 혐의로 형사 고소를 진행했고, 4월에는 피의자가 입건돼 검찰에 송치됐다"고 설명했다.이어 "허위사실 유포와 명예훼손, 그리고 이를 무분별하게 재생산하는 행위는 명백한 불법행위"라며 "현재 법무팀과 함께 관련 게시물과 유포 경로를 지속적으로 모니터링하고 있으며 확인되는 모든 불법 행위에 대해서는 엄정한 법적 조치를 취할 예정"이라고 강조했다.박희선이 법적으로 칼을 빼 든 사생활 루머가 정확히 무엇인지 확인되지 않은 가운데, 전날 '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지민의 비공개 SNS 게시물이 온라인상에 유출되면서 불거졌다.유출된 게시물에는 특정 인플루언서 및 방송 출연자들과 관련한 사적인 대화 내용과 함께 이른바 '주클럽', '스폰서' 등 사실 여부가 확인되지 않은 내용이 포함돼 있었고, 박희선의 이름도 언급되면서 온라인상에서 각종 추측과 루머가 확산됐다.논란이 커지자 김지민은 지난 6일 자신의 SNS를 통해 사과문을 게재했다. 김지민은 "사실관계가 명확히 확인되지 않은 내용으로 인해 의도치 않게 피해와 상처를 입으신 아티스트 박희선 님과 소속사 관계자분들, 팬분들께 진심으로 사과드린다"며 "경솔한 언급으로 불편함을 겪으신 다른 아티스트분들께도 깊은 사과의 말씀을 전한다"고 밝혔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)