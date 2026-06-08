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[속보] 코스피 폭락에 서킷 브레이커 발동…20분간 매매 중단

이태권 기자
작성 2026.06.08 09:11 수정 2026.06.08 09:24 조회수
[속보] 코스피 폭락에 서킷 브레이커 발동…20분간 매매 중단
▲ 급락장에 코스피 서킷 브레이커가 발동된 8일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 관계자가 관련 방송을 보고 있다

고공행진을 이어가던 글로벌 반도체주가 조정에 들어가며 코스피가 오늘(8일) 장중 8% 넘게 폭락하면서 거래를 일시 중단시키는 '서킷브레이커'가 발동됐습니다.

한국거래소는 이날 오전 9시 3분 42초부터 20분간 유가증권시장의 거래를 중단한다고 밝혔습니다.

이는 코스피가 전일종가지수 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속되면서 서킷브레이커 발동요건을 충족한 데 따른 것입니다.

이에 따라 유가증권시장에 상장된 모든 종목의 거래가 일시 중단됐으며, 주식 관련 선물·옵션 시장의 거래도 중단됐습니다.

코스피는 발동 당시 전 거래일보다 685.85포인트(8.40%) 내린 7,474.74를 나타냈습니다.

코스닥 지수 또한 장 초반 급락해 프로그램매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동됐습니다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 6분 2초쯤 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매도호가효력이 정지됐습니다.

발동 시점 당시 코스닥150선물은 전일 종가보다 7.95% 내렸으며 코스닥150지수는 8.11% 급락했습니다.

코스닥 시장에서 사이드카가 발동한 것은 지난달 22일 이후 약 2주 만입니다.

코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.

(사진=연합뉴스)
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