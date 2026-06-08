기준금리 연속 인상?…대출금리 한달새 0.33%p↑ '빚투족' 패닉

▲ 대출 창구

한국은행이 통화긴축 기조 전환을 예고하자 시장금리를 반영한 은행권 대출금리도 하루가 다르게 뛰고 있습니다.한은이 오는 7월과 8월 연속으로 기준금리를 인상할 수 있다는 전망까지 나오는 가운데 코스피 변동성 확대에 공격적으로 '빚투'(빚내서 투자)에 나선 차주들의 이자 부담이 눈덩이처럼 불어나고 있습니다.어제(7일) 금융권에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 5일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.39∼7.33%로 집계됐습니다.지난달 8일(연 4.40∼7.00%)과 비교해 불과 한 달 만에 금리 상단이 0.33%포인트(p) 높아진 상태입니다.작년 12월 말(연 3.93∼6.23%)과 비교하면, 올해 들어서만 상단이 1.10%p, 하단이 0.46%p 각각 뛰었습니다.5대 은행 고정금리가 7.3%를 넘은 것은 지난 2022년 10월 말(7.33%) 이후 3년 8개월여 만에 처음입니다.한은이 물가를 잡기 위해 2021년 8월부터 시작한 통화긴축 기조가 사상 초유의 빅스텝(0.5%p 인상) 등으로 절정에 이르렀던 시기와 비슷한 수준까지 은행 대출 금리가 높아졌다는 의미입니다.2022년 10월 말 당시 기준금리는 연 3.00%로, 현재 기준금리인 2.50%보다 0.50%p 높았습니다.그만큼 최근의 시장금리가 기준금리 인상을 선반영하는 분위기입니다.고정금리 주요 지표인 은행채 5년물 금리는 지난달 8일 4.019%에서 이달 5일 4.413%로 한 달 만에 0.4%p 가까이 치솟았습니다.이 금리가 4.4%를 넘은 것도 2023년 11월 14일(4.463%) 이후 2년 7개월 만에 처음입니다.신용대출 금리는 5일 기준 연 4.31∼5.93%(1등급·1년 만기 기준)로, 상단이 6% 돌파를 목전에 뒀습니다.역시 한 달 전보다 상단이 0.31%p, 하단이 0.24%p 각각 높아졌습니다.지표인 은행채 1년물 금리가 같은 기간 0.385%p 상승한 탓입니다.주택담보대출 변동금리(신규 코픽스 기준·연 3.83∼6.23%)의 상·하단 역시 같은 기간 0.18%씩 상승했습니다.은행채를 비롯한 시장금리는 중동 전쟁 발발 후 국내외 기준금리 인상 전망이 고개를 들면서 지속해서 오르는 추세입니다.신현송 한은 총재가 취임 후 첫 주재한 지난달 28일 금융통화위원회에서 사실상 기준금리 인상을 예고한 뒤 시장금리 진정 기대가 거의 사라지다시피 했습니다.더구나 5월 소비자물가 상승률이 3.1%로 2024년 3월(3.1%) 이후 최고치를 기록하고, 원/달러 환율이 외국인 투자자 국내 주식 매도세 등의 영향으로 1,550원대까지 치솟으면서 가파른 금리 인상 경로에 한층 힘이 실렸습니다.특히 신 총재는 최근 통화정책방향 기자간담회에서 "한미 금리차가 (환율에) 상당히 중요한 요소"라며 "금리차가 줄게 되면 원화 절하 압력도 해소될 수 있다"고 밝히기도 했습니다.이는 "환율을 잡으려면 금리를 2.00%p, 3.00%p 올려야 한다"며 한은의 고환율 책임론에 선을 긋던 전임 이창용 전 총재의 지난 1월 발언과 상반된 입장입니다.연내 1∼2회 기준금리 인상 전망이 지배적인 가운데 일각에서는 다음 달에 이어 8월에도 연속으로 금리가 인상될 것이라는 관측이 고개를 듭니다.이런 가운데 금융시장 안팎에선 개인 투자자들의 빚투가 위험 수위에 다다랐다는 경고음이 울립니다.고금리보다 높은 수익률을 기대하고 레버리지 투자에 나선 차주들이 가파른 증시 조정에 직면하면 감당하기 어려운 금융 리스크로 '패닉'에 빠질 수 있다는 우려입니다.5대 은행의 개인 신용대출 잔액은 지난 5월 말 106조 5천154억 원에서 이달 4일 107조 5천48억 원으로 증가했습니다.불과 3영업일 만에 1조 원 가까이 급증한 것으로, 하루 평균 약 3천300억 원씩 불어난 셈입니다.지난달 신용대출 급증세에 관심이 쏠린 와중에도 한 달 동안 2조 1천741억 원 늘어난 것과 비교하면 심상치 않은 흐름입니다.시중은행 관계자는 "개인 마이너스통장을 중심으로 신용대출이 계속 늘고 있다"며 "주식 투자를 위해 대출을 늘리는 것으로 보인다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)