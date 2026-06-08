사상 초유 '투표용지 부족 사태' 선관위 수사, 오늘 고발인 조사 예정

▲ 선관위

이재명 대통령이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상 규명을 지시한 가운데 경찰이 오늘(8일) 고발인 조사를 시작으로 수사를 본격화합니다.서울경찰청 광역범죄수사대는 오늘 오전 9시 30분쯤 서민민생대책위원회(서민위) 측을 상대로 선관위 간부들의 직무유기 혐의 사건 고발인 조사를 할 예정입니다.서민위는 선거 당일 노태악 중앙선관위원장 등을 직무유기와 직권남용 등 혐의로 고발한 데 이어 지난 4일 업무상 횡령·배임 혐의도 추가해 재차 고발장을 냈습니다.서민위 외 다른 시민단체들도 국민신문고를 통해 경찰청 국가수사본부에 비슷한 내용의 고발장을 제출한 상황입니다.경찰은 고발인 조사 이후 선관위의 투표용지 배급 기준 준수 여부와 의사결정 과정 전반을 확인할 방침입니다.실제 투표용지 준비와 배급 과정에서 어떤 일이 있었는지 확인하기 위해 실무자급 관계자들에 대한 조사도 검토하는 것으로 알려졌습니다.검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부도 조만간 꾸려질 전망입니다.이재명 대통령은 어제 선관위 사태와 관련해 검경 합수본을 구성해 철저히 진상을 규명하라고 지시했습니다.합수본에는 고발 사건을 수사하고 있는 경찰을 비롯해 검·경에서 선거 사건을 전담하고 있는 인력들이 파견될 것으로 보입니다.