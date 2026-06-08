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'검은 월요일' 오나…'변동성 장세' 핵심 변수는?

이성훈 기자
작성 2026.06.08 06:48 조회수
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<앵커>

미국 반도체주 폭락과 환율 급등이라는 악재가 겹치면서 오늘(8일) 우리 증시가 검은 월요일을 맞는 거 아니냐는 걱정이 나오고 있습니다. 빚을 내 투자하는 규모도 사상 최고치 수준이라 반대매매와 변동성 확대에 대한 우려도 커지고 있습니다.

이성훈 기자입니다.

<기자>

현지시간 지난 5일 미국 필라델피아 반도체 지수는 10.3% 폭락하며 코로나19 팬데믹 이후 최대 낙폭을 기록했습니다.

반도체 업종에서만 2천조 원 넘는 시가총액이 증발했습니다.

원·달러 환율도 장중 1천561원을 넘어서며 금융위기 이후 최고 수준까지 치솟았습니다.

미국발 반도체 충격에 환율 급등까지 겹치면서, 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주 비중이 큰 우리 증시가 내일 '검은 월요일'을 맞을 거라는 전망이 나오고 있습니다.

[주원/현대경제연구원 연구본부장 : 월요일 우리 증시가 상당히 좀 큰 폭으로 하락할 거라고 생각이 듭니다. 장 후반에 어느 정도 들어주느냐 그게 향후 주식시장의 단기·중기 방향성을 예측하는 포인트라고 생각이 됩니다.]

증시 변동성이 확대되는 상황에서 빚내서 투자하는, 이른바 '빚투'에 대한 우려도 커지고 있습니다.

지난 4일 기준 코스피 시장의 신용거래 융자 잔고는 한 달 전보다 3조 원 넘게 증가한 28조 317억 원으로 역대 최대치를 기록했습니다.

코스닥 시장까지 합하면 37조 7천억 원에 달합니다.

증시가 급락하면 반대매매로 이어지고 이런 물량이 시장에 쏟아지면 주가 하락 폭을 더 키울 수 있습니다.

[박상현/iM증권 연구원 : 빚투의 증가 자체가 시장의 변동성을 확대시킬 수 있는 부정적인 요인으로 작용하지 않을까 보고 있습니다. 조정이 됐을 때는 금리 부담이라든지 이자 부담 자체가 상당히 커질 수밖에 없기 때문에….]

정부는 어제 긴급 시장상황점검회의를 열고 최근 환율 급등에 일부 투기적 거래가 영향을 미쳤다며 과도한 변동성과 일방향 쏠림 현상에 단호히 대응하겠다고 밝혔습니다.

전문가들은 미국 물가 지표와 스페이스X 상장, 환율 흐름이 이번 주 핵심 변수라며, 당분간 변동성이 큰 장세가 이어질 것으로 전망했습니다.

(영상편집 : 김병직)
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