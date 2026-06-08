지난해 이어 '2차 깐부 회동'…AI 생태계 '광폭 행보'

<앵커>



한국을 찾아 바쁜 일정을 보내고 있는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 어제(7일)는 최태원 SK그룹 회장과 '2차 깐부 회동'을 했습니다. 오늘도 SK와 삼성, LG를 비롯해 다양한 기업들을 만날 예정입니다.



전형우 기자입니다.



<기자>



젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 최태원 SK그룹 회장이 치킨집에서 생맥주잔을 맞부딪치며 건배합니다.



이곳은 지난해 10월 황 CEO가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 이른바 '깐부 회동'을 한 곳입니다.



황 CEO와 최 회장의 만남은 서울 마포구 삼겹살 회동 이후 이틀 만입니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 우리는 많은 논의를 했고, 우리가 AI 시대를 위해 통신 네트워크를 새롭게 재창조할 수 있을 것입니다.]



앞서 황 CEO는 정의선 회장과 오찬 회동을 하고, 서울 강남구 PC방에서 장병규 크래프톤 의장과 김택진 NC 대표를 차례로 만났습니다.



이어 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스 경기의 시구자로 나섰고, 시타는 박정원 두산그룹 회장이 맡았습니다.



황 CEO는 오늘도 광폭 행보를 이어갑니다.



끈끈한 동맹을 과시하고 있는 황 CEO와 최태원 회장은 오늘 오전 SK그룹 본사에서 양사 간 협업에 대해 직접 설명할 예정입니다.



황 CEO는 삼성전자의 반도체 수장인 전영현 부회장도 만날 계획입니다.



또 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장을 만나고, 서울대학교와 현대차, 네이버 사옥을 차례로 찾아 정의선 회장, 이해진 네이버 의장 등과 회동합니다.



마지막 일정으로 오늘 저녁에 열리는 '코리아 AI 에코시스템 리셉션'에 참여해 국내 AI와 로봇 관련 기업들을 만날 예정입니다.



황 CEO의 광폭 행보는 단순한 반도체 공급망을 넘어 피지컬AI, 로봇과 게임, 자율주행, 에너지 등 분야의 국내 대표기업들을 엔비디아 생태계의 파트너로 묶겠다는 구상입니다.



황 CEO는 모든 일정을 마친 뒤 오늘 오후 늦게나 내일 오전 출국할 것으로 전해졌습니다.



(영상취재 : 임동국·김승태, 영상편집 : 김준희)