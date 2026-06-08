뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"합의 안되면 더 강한 타격…우라늄 직접 회수"

김범주 기자
작성 2026.06.08 06:23 조회수
PIP 닫기
<앵커>

트럼프 미국 대통령은 이란으로부터 핵무기를 보유하지 않겠다는 약속을 받았다고 주장하면서, 합의가 이뤄질 거라고 다시 말했습니다. 합의가 안 되면 더 강하게 타격하겠다는 말을 덧붙였습니다.

뉴욕 김범주 특파원의 보도입니다.

<기자>

미국 NBC 방송에 출연한 트럼프 대통령은 이란과 합의에 근접했다고 다시 말했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 아주 근접했다고 생각합니다. 두어 가지 쟁점이 있어요. 그 쟁점도 큰 건 아닙니다. 이란은 핵무기를 보유하지 않겠다는 점을 받아들였습니다.]

또 자신의 요구대로 협상안에 이란이 핵을 구입하지 않는다는 조항도 포함됐다고 말했습니다.

그리고 합의가 되면 이란과 협력해서 이란이 갖고있는 고농축 우라늄을 회수·폐기할 것이라고 덧붙였습니다.

다만 합의가 이뤄지지 않으면 더 강하게 공격하겠다는 입장을 다시 밝혔습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 합의에 아주 근접했는데, 합의가 안 되더라도 다른 방법으로 승리할 것입니다.]

전쟁을 새로 시작하지 않겠다는 공약을 어긴 것 아니냐는 질문에는 그런 약속을 한 적이 없다고 답했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 전쟁 안 한다고 약속한 적 없습니다. 군대를 쓰기 싫지만 당신이나 모두를 위해서 쓰는 겁니다.]

다음 주 취임 후 처음으로 금리결정회의를 여는 케빈 워시 연준의장에 대해서는, 마음대로 해도 된다면서도 금리를 내려야 할 것이라고 압박했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 케빈 워시는 훌륭하고, 자신이 원하는 대로 해야 합니다. 영향을 미치고 싶지 않습니다. 그런데 경제가 잘 돌아갈 때 금리를 올리는 건 불합리합니다. 반대로 해야 해요.]

트럼프 대통령은 지금도 미국에서 부정선거가 벌어지고 있다고 주장하다가 앵커와 설전을 벌이면서 인터뷰를 마쳤습니다.

(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김종미)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지