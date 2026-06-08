1. "참정권 침해 규탄" 나흘째…"부정선거" 구호에 마찰



투표용지 부족 사태에 항의하는 잠실 올림픽공원 밤샘 시위가 나흘째를 맞았습니다. '부정 선거' 같은 구호가 튀어나오면 '재선거'나 '참정권 침해'로 구호를 통일하자고 제지하는 분위기입니다.



2. "신뢰 잃은 기관 존재 의미 없어"…4부 요인 회동



이재명 대통령이 선관위를 향해 "국민의 신뢰를 잃은 독립기관은 존재 의미가 없다"며 검경 합동수사본부를 구성해 철저하게 진상을 규명하라고 지시했습니다. 이 대통령은 오늘(8일) 국회의장과 대법원장, 헌법재판소장을 만나 이번 사태에 대해 논의합니다.



3. "핵무기 포기 약속 받아"…베이루트 공습에 미사일 반격



트럼프 미국 대통령이 이란으로부터 핵무기 포기를 약속받았다고 주장했습니다. 이란은 레바논 공습에 대한 보복으로 이스라엘 본토에 미사일을 쐈습니다.



4. 새 총리 후보자에 한성숙…김 총리, 당권 도전 공식화



이재명 대통령이 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했습니다. 김민석 총리는 '다음 임무는 유능한 민주당을 만드는 것'이라며 민주당 차기 당 대표 도전을 공식화했습니다.