이란 협상단장 "군 선택지 열려"…베이루트 공습 보복 시사

▲ 이스라엘군의 공습으로 파손된 레바논 수도 베이루트 외곽의 아파트

이란의 종전 협상 대표단을 이끌었던 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 이스라엘의 레바논 수도 베이루트 공습을 맹비난하며 보복을 시사했습니다.갈리바프 의장은 현지시간 7일 이란의 베이루트 남쪽 외곽 다히예 공습과 관련 소셜미디어 엑스(X)에 "그들은 휴전을 준수하지도, 대화를 믿지도 않는다"며 "해상 봉쇄와 레바논 관련 합의 위반을 통해 오직 힘의 언어만을 이해한다는 것을 스스로 보여줬다"고 비판했습니다.그는 이어 "역내 미국 및 이스라엘 정권의 기지와 자산을 타격할 수 있도록 우리 군의 선택지는 언제나 열려 있다"며 보복 가능성을 시사했습니다.앞서 이스라엘군은 이날 베이루트 남부 다히예에 있는 친이란 무장 정파 헤즈볼라의 본부를 공습했다고 밝혔습니다.레바논 보건부는 이날 공습으로 최소 2명이 죽고, 11명이 부상했다고 밝혔습니다.에브라힘 레자이 이란 의회 국가안보·외교정책위원회 대변인은 "우리는 시온주의자 정권(이스라엘)의 공격에 대해 단호하고 고통스러운 대응을 할 것이다.오늘 밤 점령지(이스라엘)의 하늘을 지켜보라"며 이란의 직접 보복 가능성을 내비쳤습니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이스라엘 카츠 국방부 장관을 비롯한 안보 수뇌부와 레바논 분쟁 관련 안보 회의를 소집했다고 이스라엘 매체가 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)