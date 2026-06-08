"호르무즈 통행 서비스료 징수 단계…선박당 150만∼200만 달러"

▲ 호르무즈 해협 선박들

이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박 1척당 평균 150만∼200만 달러, 우리 돈으로 약 23억∼30억 원의 서비스 요금을 징수하고 있다고 반관영 통신 파르스가 현지시간 7일 보도했습니다.통신은 모센 잔가네 이란 의회 예산결산위원회 소속 의원을 인용해 "이란이 호르무즈 해협 통행 선박을 대상으로 서비스 수수료 징수 계획을 본격적으로 실행하기 시작했다"고 전했습니다.앞서 알리 니크자드 이란 의회 부의장은 지난달 의회 차원에서 호르무즈 수로 관리를 위한 12개 항의 계획을 수립 중이라고 밝힌 바 있습니다.파르스는 최고국가안보회의(SNSC)의 감독 아래 이란 경제재정부와 협력해 이 계획을 이행할 전담 조직이 꾸려졌다는 정보를 입수했다면서, 징수된 자금은 이란 국고에 예치돼 지정된 목적에 사용될 것이라고 덧붙였습니다.또 결제 대금의 일부는 달러 기반 암호화폐인 테더(USDT)를 비롯해 현물이나 물물교환의 형태로도 지급되고 있다고 통신은 덧붙였습니다.이란은 이스라엘과 미국의 자국 영토 합동 공습에 대응해 지난 2월 28일부터 이스라엘 및 미국 소유이거나 이와 연관된 선박의 안전 통항을 전면 금지하며 호르무즈 해협에 대한 통제를 강화했습니다.미국 역시 호르무즈 해협에 해상 봉쇄를 단행하고, 이란 항구를 오가는 선박들의 해협 통과를 전면 차단하고 있습니다.