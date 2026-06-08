[스브스夜] '런닝맨' 피지컬에 비해 나약한 김경남에 "패션 근육···지석진에게도 안 될 것"

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김경남이 피지컬에 비해 나약한 모습으로 눈길을 끌었다.7일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 멤버들이 전소민, 김경남과 함께 나 혼자 머니업 레이스를 펼쳤다.이날 방송에서 멤버들과 게스트는 시드 머니를 불릴 수 있는 마지막 미션을 수행했다. 특수바지를 입고 진행되는 게임에서 멤버들은 시작부터 몸개그를 펼쳐 웃음을 자아냈다.특히 예상과 달리 게스트 김경남은 몸싸움에서 취약한 모습을 보였고, 이에 미션 후 수척해진 얼굴로 등장해 모두를 놀라게 했다.움푹 파인 볼의 김경남을 향해 전소민은 "너 왜 이렇게 살이 빠졌어"라며 걱정했다. 그리고 김종국과 다른 멤버들은 "덩치에 비해 잘 못 밀더라. 힘을 너무 못 쓰더라"라며 김경남의 근육이 패션 근육이라 지적했다.이에 김경남은 "내가 뭘 할 수가 없더라"라며 완전히 기가 빨린 얼굴을 해 웃음을 자아냈다. 이를 보던 하하는 "너 석진이 형 이름표 뜯기 이길 거 같지?"라고 물었다.이에 유재석은 "장난 아니다. 석진이 형 지금 전 세계 투 최고다. 1위가 종국이고 2위가 석진이 형이다. 한번 도전해 봐라"라며 환골탈태한 지석진을 언급했다.그리고 지난주 이름표 뜯기에서 지석진에게 패배한 양세찬은 "석진이 형한테 웬만하면 안 된다"라며 손사래를 쳐 웃음을 자아냈다.마지막 계절 뽑기에서는 양세찬이 고대하고 기다리던 겨울이 드디어 당첨됐다. 겨울 물품만 잔뜩 사들인 양세찬은 인생 역전을 꿈꾸며 기뻐했다.하지만 넘쳐나는 공급에 7만 원 하던 패딩은 2만 5천 원이 되고, 2만 원 하던 핫팩은 1만 4천 원이 되어 양세찬을 절망하게 만들었다.그리고 겨울을 대비하지 못하고 여름 재고만 잔뜩 남긴 김경남은 한숨만 내쉬어 안타까움을 자아냈다.모든 판매가 끝나고 최종 매출에 대한 결과가 발표되었다. 누적 매출 1위는 모두의 예상을 깨고 하하가 차지했다.꾸준히 여러 계절을 대비해 물품을 모아 판매한 하하. 또한 그는 벌칙 양도권을 빌미로 전소민에게 협박해 20만 원을 뜯어냈고 이에 압도적인 1위에 올라 눈길을 끌었다.이어 2위는 송지효, 3위는 유재석이 차지했다. 그리고 하하에게 호구 잡힌 전소민은 20만 원이 털렸는대도 4위를 기록해 놀라움을 자아냈다.이날 벌칙은 지예은 지석진, 지 씨 부녀의 몫이었다. 이들은 벌칙으로 곤장을 맞았고 마지막 순간 운이 좋았던 김경남은 최하위의 기록에도 벌칙이 면제되었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)