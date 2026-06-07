미군 "대이란 해상봉쇄로 지금까지 132척 회항·6척 무력화"

▲ 호르무즈 해협

미군은 현지시간 7일 이란을 겨냥한 호르무즈 해협 등에서의 해상 봉쇄 조치를 통해 지금까지 132척을 회항시켰다고 밝혔습니다.중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X)에서 "6월 7일 기준으로 중부사령부는 (봉쇄) 조치 준수를 확고히 하고자 상선 132척을 회항시키고 6척을 무력화했다"고 밝혔습니다.지난 4월 7일 이란과 휴전한 미국은 같은 달 13일부터 호르무즈 해협과 그 인근 해역에서 이란 항구를 드나드는 선박의 통항을 차단하는 '대이란 해상 봉쇄'에 나섰습니다.이란의 자금줄을 압박해 종전 협상에서 유리한 고지를 확보하려는 조칩니다.미국과 이란 간 종전 협상이 교착 상태를 이어가는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 협상에 진전이 있다며 조만간 합의가 이뤄질 수 있다는 기대를 여러 차례 내비쳤습니다.지난 5일 NBC 방송 인터뷰에서는 "이란은 강하고 자존심이 세다"면서도 "그들에게는 선택의 여지가 없다"고 말하며 이란을 압박했습니다.