이스라엘, '트럼프 만류'에도 레바논 수도 베이루트 공습

▲ 레바논 수도 베이루트를 겨냥한 이스라엘의 공습

이스라엘군이 현지시간 7일 레바논 수도 베이루트를 공습했다고 일간 타임스오브이스라엘 등 현지 언론이 전했습니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 이스라엘 카츠 국방부 장관은 이날 공동성명을 통해 "헤즈볼라의 이스라엘 영토 공격에 대한 보복으로 이스라엘군이 레바논 수도 베이루트 남부 외곽에 위치한 '테러리스트' 본부를 타격했다"고 밝혔습니다.공습이 단행된 베이루트 남쪽 외곽의 다히예는 친이란 무장 정파 헤즈볼라의 핵심 거점으로 알려져 있습니다.현지 주민들은 이날 다히예에서 최소 3차례 폭발이 있었다고 AP 통신에 전했습니다.이스라엘군은 이날 공습의 목표물이 헤즈볼라 시설이라고만 설명했습니다.앞서 이스라엘군은 지난 1일 네타냐후 총리의 명령을 받아 다히예에 공습을 예고하며 주민 대피령을 내렸습니다.그러나 미국과 종전 협상 중인 이란이 베이루트 공습을 문제 삼았고, 도널드 트럼프 미국 대통령이 네타냐후 총리에게 전화를 걸어 공습 자제를 요청하면서 당시엔 실제 공습으로 이어지지는 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)