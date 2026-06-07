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스페이스X, 1천500억불 몰려 IPO 청약 목표액 2배 흥행

손기준 기자
작성 2026.06.07 21:43 조회수
스페이스X, 1천500억불 몰려 IPO 청약 목표액 2배 흥행
일론 머스크의 우주 기업 스페이스X가 사상 최대 기업공개(IPO)를 앞둔 가운데 공모 목표 규모 2배에 달하는 1천500억 달러(약 234조원)에 달하는 투자 수요를 끌어모았다고 로이터통신이 현지시간 지난 5일 보도했습니다.

소식통들에 따르면 대부분의 IPO에서 2배 청약률은 이례적인 수준은 아니지만 스페이스X 상장이 사상 최대 규모라는 점을 고려하면 매우 인상적인 수칩니다.

스페이스는 이번 IPO를 통해 무려 750억 달러를 조달할 예정입니다.

블룸버그통신도 스페이스X IPO가 초과 청약됐다고 보도했습니다.

다만 현재 수치는 최종 수요 결과가 아닌 만큼 다음주 공모가가 결정되기 전까지 변동될 수 있습니다.

스페이스X는 IPO를 앞두고 진행된 투자설명회를 통해 투자자들에게 이번 IPO가 우주 발사, 인터넷 연결, AI 사업을 통해 수조 달러 규모의 새로운 시장으로 가는 관문이라는 점을 내세웠습니다.

역대급 IPO '대어'로 평가받는 스페이스X는 오는 12일 나스닥에 상장합니다.

기업가치는 무려 1조 7천500억 달러에 이르는 것으로 평가됩니다.
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