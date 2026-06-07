배드민턴 안세영, 2주 연속 야마구치 꺾고 '금빛 스매시'

▲ 안세영

한국 배드민턴의 간판 안세영(삼성생명)이 2주 연속 국제대회 정상을 차지하며 세계 최강의 기량을 보란 듯이 입증했습니다.여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 오늘(7일) 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 결승전에서 야마구치 아카네(3위·일본)를 2대 0으로 꺾었습니다.이로써 지난주에 열린 싱가포르 오픈에서 우승 트로피를 들었던 안세영은 2주 연속 정상에 등극했습니다.아울러 2021년과 2025년에 이어 이 대회에서만 개인 통산 세 번째 우승을 차지하며 대회 2연패를 달성했습니다.안세영은 '난적'으로 꼽히던 야마구치와의 상대 전적도 20승 15패로 벌렸습니다.직전 싱가포르 오픈 결승에서도 야마구치를 제압했던 안세영은 최근 맞대결 9경기에서 8승 1패를 거두며 압도적인 우위를 재확인했습니다.안세영은 1게임을 듀스 접전 끝에 가져왔습니다.안세영은 20대 18로 게임 포인트에 먼저 도달했지만 2점을 허용하면서 동점이 됐습니다.이후 21대 21에서 연이어 날카로운 직선 공격으로 야마구치를 공략하며 첫 게임을 따냈습니다.기세를 모아 2게임에서는 초반부터 일찍 승기를 잡았습니다.7대 7에서 안정감 있는 경기 운영을 선보이며 13-8로 점수 차를 벌렸습니다.이후 16대 12에서 5연속 득점을 올리며 우승을 확정했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)