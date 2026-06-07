여야, 내일 국조요구서 제출…'재선거' 필요성 놓고는 이견 충돌

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표(오른쪽 두번째)와 국민의힘 송언석 원내대표(왼쪽 두번째)가 19일 국회 운영위원장실에서 후반기 국회의장·부의장 선출을 위한 본회의를 다음달 5일 열기로 합의한 뒤 합의문 발표를 준비하고 있다.

여야가 내일 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태와 관련한 국정조사 요구서를 제출하기로 하면서 국회 차원의 국정조사가 이달 중 이뤄질 것으로 보입니다.더불어민주당 한병도 원내대표는 오늘 국회에서 기자간담회를 열어 "내일 국정조사 요구서를 제출하고 국회의장에게 신속한 국회 본회의 개최를 요청하겠다"고 밝혔습니다.한 원내대표는 "내실 있는 국조 진행을 위해 선관위를 소관했던 국회 전반기 행정안전위 소속 의원들이 국정조사에 참여토록 하겠다"고 부연했습니다.국민의힘도 내일 국정조사 요구서를 당론으로 제출할 예정인 걸로 알려졌습니다.여야가 8일 각각 국정조사 요구서를 제출하면 여야 원내지도부가 국조 기간·대상·범위, 국조특위 위원 구성 등을 놓고 협상에 들어갑니다.여야 합의가 이뤄지면 다음번 열리는 본회의에서 국정조사 실시 계획서가 채택될 것으로 보입니다.국민의힘은 시급한 사안인 만큼 10일 원내대표 선거와 무관하게 일단 유상범 원내수석부대표가 협상에 나설 것으로 알려졌습니다.이번에 구성될 국조특위는 국민의힘이 위원장을 맡을 차례인 것으로 전해졌습니다.국정조사에 더해 특검을 도입하는 방안을 두고는 국민의힘이 '야당 주도의 특검 도입 필요성'을 적극 주장하는 가운데 민주당도 '필요하면 하겠다'며 가능성을 열어놓고 있습니다.여야는 오늘 투표지 부족 사태로 논란이 됐던 지역에서 '재선거'를 실시하는 문제를 두고는 이견을 보이며 충돌했습니다.국민의힘 장동혁 대표는 국회에서 연 기자회견에서 "국민들은 재선거를 원하는데 어물쩍 국정조사로 넘어가려 하거나, 여당이 추천한 특검으로 대충 뭉개고 가려 하거나, 선관위 직원 몇 명 교체로 끝내려 한다면 들불처럼 타오른 국민의 분노를 절대 잠재울 수 없다"며 사실상 재선거를 요구했습니다.다만 당내에서는 현행 공직선거법상 현실성 없는 주장이고 전체 의원 합의로 당론으로 채택된 의견이 아니라며 장 대표의 의견일 뿐이라는 지적도 있습니다.민주당 한 원내대표는 재선거 관련 질문에 "국민의힘이 무효 소송도 제기하고 있다고 하고 법과 원칙에 따라 법원의 신속한 결정을 지켜봐야 할 필요가 있다"며 신중한 입장을 보였습니다.다만 민주당 일각에서도 문제가 발생한 지역에 한해 재선거를 해야 한다는 주장이 나왔습니다.박선원·최민희 의원은 오늘 자신의 페이스북을 통해 투표용지 문제가 발생한 지역에선 재선거를 실시하자는 의견을 각각 냈습니다.(사진=연합뉴스)