[날씨] 전국 흐리고 곳곳 비…서울 낮 최고 27도

오늘(7일) 종일 우중충했습니다.



내일 오전까지 곳곳에 비가 내릴 텐데요.



양은 대부분 5mm 안팎이 예상되고요, 강원 내륙과 산지, 전남 동부 지역은 5~20mm, 전북 동부 지역은 5~10mm의 비가 예상됩니다.



강수 예측 영상도 한번 살펴보겠습니다.



오늘은 주로 남부지방을 중심으로 비가 내렸는데요.



소강상태를 보일 때가 더 많았습니다.



밤이 되면 중부지방까지 비구름이 확대되겠습니다.



비는 내일 오전 중이면 대부분 마무리가 되겠지만, 오후부터 저녁 사이 동쪽 지역을 중심으로는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



그럼 위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.



내일도 구름이 볕을 가리면서 하늘 표정 종일 흐리겠습니다.



동풍에 의한 낮은 구름대가 유입되는 강원 산지를 중심으로 오전까지 짙은 안개 끼는 곳이 있겠고요.



동해안과 남해안 그리고 제주 해안가를 중심으로는 너울성 파도가 강하게 밀려들겠습니다.



내일 아침 기온 한번 살펴보시면 서울 17도, 대구가 18도에서 출발하고요, 낮 기온은 서울 27도, 대구 26도로 오늘과 비슷하겠습니다.



당분간 상층에 찬 공기가 머무르면서 크게 더운 날은 없겠습니다.



(안수진 기상캐스터)