태극기 들고 "재선거!"…'성조기'엔 거리두는 2030

<앵커>



선관위를 규탄하고 재선거를 요구하는 서울 잠실 개표소 앞 시위는 사흘째 이어지고 있습니다. 2·30대가 주축을 이룬 시위 참가자들은 "참정권 침해"라는 문제에 집중하면서 기존 정치권 세력과는 거리를 두려는 모습을 보였습니다.



이어서 현장 모습은 장훈경 기자가 보도합니다.



<기자>



[오늘, 서울 송파구 개표소 봉쇄 시위 현장 : 재선거! 재선거!]



태극기를 든 시위 참가자들이 잠실7동 개표소로 사용된 서울 올림픽공원 핸드볼 경기장 앞에 모여 구호를 외칩니다.



2·30대가 주축으로 노인과 부모를 따라 나온 아이들에 보수 유튜버까지 오후 6시 현재 경찰 비공식 추산 3만 명가량 몰린 걸로 집계됐습니다.



대형 무대에서 대량 인쇄물을 들고 특정 정치 세력이 주도했던 이전 시위들과 달리 별도 주최자 없이 참가자들이 자발적으로 먹거리와 음료, '재선거' 팻말 등을 나눠 쓰고 있습니다.



실제 참가자들은 참정권 침해 규탄은 물론 공정성 확보를 위해 시위에 나오게 됐다고 강조했습니다.



[김도은/서울 성북구 : 선관위에 대한 신뢰가 무너지고 그리고 국민의 참정권과 기본권까지 위협하는 사태까지 도달했다.]



[최선우/서울 강동구 : 앞으로 있을 선거들에서도 공정함이 있기 위해서는 이번에 어느 정도 나와서 참여를 하고 목소리를 같이 내야겠다.]



오늘(7일) 현장 곳곳에서는 시위 물품을 태극기로 한정하고 주로 극우 단체의 상징물로 쓰이는 성조기를 배제하자는 의견도 제시되는 등 강경 보수와 거리를 두는 모습도 보였습니다.



어젯밤에도 3만 명이 넘는 참가자가 시위 현장에 몰렸는데, '후원금을 받지 않는다'거나 '정당 개입을 거부한다'는 취지의 안내문을 내걸기도 했습니다.



[개표소 봉쇄 시위 참가자 : 방망이 등 위협이 될 수 있는 물건은 밖에 두고 들어오시기 바랍니다.]



부산, 대구를 비롯한 다른 지역에서도 재선거 요구 집회가 이어지는 등 노태악 선관위원장 사퇴 발표에도 선관위 규탄 여론이 들끓으면서 시위가 장기화할 가능성이 제기되고 있습니다.



(영상취재 : 강시우·박종영 TBC, 영상편집 : 최혜란)