'시진핑 방북' 대대적 환영행사 개최 전망…북중 회담 예상 의제는?

시진핑 중국 국가주석이 내일(8일)과 모레(9일) 북한을 국빈 방문해 북한 김정은 총비서와 정상회담을 갖습니다.



시 주석의 방북은 2019년 6월 이후 7년 만으로 올해 시 주석의 첫 해외 순방이기도 합니다.



북한과 중국 양측은 현재까지 세부 일정과 의제 등을 발표하지 않고 있습니다.



2019년 6월 시진핑 주석의 첫 방북 일정은 이번처럼 1박 2일이었고, 형식 역시 국빈 방문으로 동일했습니다.



따라서 당시 일정과 유사한 수준에서 일정이 조율됐을 가능성이 제기됩니다.



당시 시 주석은 펑리위안 여사와 함께 낮 12시쯤 전용기를 타고 평양국제공항에 도착했고 김정은 총비서는 아내인 리설주와 함께 시 주석 부부를 직접 맞이했습니다.



공항 환영식 이후에는 평양 시내에서 화려한 카퍼레이드가 진행됐고 김일성·김정일 시신이 있는 금수산태양궁전 광장에서도 이례적으로 환영행사가 개최됐습니다.



최근 김일성 광장에 정상회담 환영행사용으로 추정되는 구조물이 마련된 정황이 위성 사진 등을 통해 포착됐습니다.



환영식의 장소는 전과 달라질 가능성이 있지만, 환영 인파 동원 등 분위기를 띄우는 연출은 다시 이뤄질 것으로 관측됩니다.



정상회담은 2019년의 경우 시진핑 주석의 숙소인 금수산영빈관에서 도착 당일 진행됐습니다.



또 당시는 도착 당일 대집단 체조 관람, 이틑날 북중 우호 관계의 상징인 우의탑 방문, 오찬 행사 등이 개최됐는데 관련 일정이 이번에도 유사하게 진행될지, 혹은 일부 변형된 방식으로 진행될지 주목됩니다.



의제 면에서는 이번 회담이 지난달 미중정상회담·미러 정상회담 이후 이뤄진다는 점에서 중국 측이 북미 간 중재에 나설 지, 북중러 관계의 변화의 흐름이 나타날지 등의 관건으로 꼽힙니다.



북한은 비핵화 의제가 테이블에 오르는 것을 경계하려는 듯 시진핑 방북 전날인 오늘 김여정 북한 노동당 총무부장 명의의 담화를 발표하고 핵보유국 지위는 절대 불퇴의 한계선이라고 주장했습니다.



지난달 미중 정상이 북한 비핵화 목표를 확인했다는 미국 측 발표를 거짓 정보라고 반발했는데 사실상 중국 측을 겨냥한 담화의 성격이 짙다는 것이 전문가들의 분석입니다.



시진핑 주석이 미중정상회담에서의 북한 논의 내용을 김정은 총비서에게 일부 공유할 것으로 예상되는 상황에서 북한 비핵화 의제는 협상의 대상이 아님을 우회적으로 드러내려는 의도가 있다는 겁니다.



올해는 또 북중 우호협력 상호 원조 조약이 체결된지 65주년이 되는 해로 이번 방북을 통해 양국은 혈맹 관계를 재확인할 것으로 예상됩니다.



경제 협력도 논의될 전망입니다.



북한과 중국은 코로나19 이후 끊겼던 여객열차와 항공 운행을 복원하며 교역과 인적 교류 확대를 꾀하고 있습니다.



중국 측은 숙원 사업으로 꼽혀온 두만강을 통한 동해 진출 문제 등에 대해 북한의 협조를 이끌어내려 할 것으로 예상됩니다.



중국과 러시아는 지난달 20일 정상회담 공동성명에서 북한과 함께 두만강 출해 문제에 대해 3자 협의를 계속할 것이라고 밝힌 바 있습니다.



현재 중국의 영토는 동해에 닿기 전인 지린성 훈춘 팡촨에서 끝나며 팡촨에서 동해로 향하는 두만강 하류 17km 구간은 북러 영토입니다.



중국으로서는 장기적으로 동해 진출을 확대할 경우 자국을 제1도련선 안에 가두려 하는 미국의 압박을 피할 수 있으며, 북극해 진출을 위한 교두보로도 활용할 수 있습니다.



그간 북중러 밀착에 있어 중국 측이 다소 미온적 태도를 보인다는 평가가 있었지만, 중국 측 이익이 반영된 동해 진출 문제 등에서 합의가 도출된다면 3자 관계가 보다 가까워지는 계기가 될 것이라는 전망이 나옵니다.



한편으로는 러우 전쟁 파병으로 전례없이 밀착하고 있는 북러 양국 관계를 견제하면서 북한에 대한 영향력을 제고할 수 있을 거라는 분석입니다.



이와 함께 북한 카드 끌어안기를 통해 미국에 대한 레버리지도 확보하겠다는 판단이 깔려 있다는 해석이 나오고 있습니다.