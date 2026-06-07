민주, '투표지 부족사태' 국조요구서 내일 제출…"개헌도 검토"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 7일 국회에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련, 긴급 기자 간담회를 열고 있다

더불어민주당 한병도 원내대표가 6·3 지방선거에서 발생한 '투표용지 부족 사태'에 관한 국정조사 요구서를 제출하겠다고 밝혔습니다.한 원내대표는 오늘 국회에서 연 기자간담회에서 "선관위 내부의 시스템에 구조적인 허점이 없었는지 전모와 진상을 명확히 밝히고 과감하게 개선해야 한다"고 말했습니다.그러면서 "국회의장께도 신속한 본회의 개최를 요청하겠다"며 "내실 있는 국조 진행을 위해 국회 전반기에 선관위를 소관하는 행정안전위원회에서 주로 활동했던 의원들이 국조에 참여하도록 하겠다"고 설명했습니다.이에 따라 윤건영·이해식·김성회·모경종·임미애·양부남·이상식· 이광희·채현일 의원 등 9명이 국조를 위한 국회 특별위원회에 여당 위원으로 합류할 예정입니다.한 원내대표는 "국민의힘과 내일 국정조사 실시를 위한 즉각적인 협상에 나서겠다"며 "즉각 국정조사에 돌입하겠다.신속한 국조를 통해 이번 사태의 진상을 철저히 규명하겠다"고 강조했습니다.한 원내대표는 또 "국조와는 별도로 원내에 선거제도 개혁 태스크포스를 설치한다"며 "공직선거법과 선거관리위원회법 등 모든 법률을 전면 검토해서 다시는 소쿠리 투표, 지퍼백 투표지 이송과 같은 일이 일어나지 않도록 제도 개선으로 확실히 연결하겠다"고 말했습니다.한 원내대표는 "개헌을 통해서라도 견제받을 수 있게 하겠다"며 "검토를 해서 전면적인 재구성까지도 고민하고 있다"고 말했습니다.한 원내대표는 "국민이 납득할 수 있고 체감할 수 있는 선관위 개혁안을 마련해 국민의 참정권을 온전히 지킬 수 있는 선거관리 체계를 만들고, 선거 과정에 대해 무너진 국민의 신뢰를 바로 세우겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)