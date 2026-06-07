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청와대 "지난 1년 정부 성과는 김 총리 성과"…사의 공식화

이호건 기자
작성 2026.06.07 15:21 수정 2026.06.07 15:58 조회수
청와대 "지난 1년 정부 성과는 김 총리 성과"…사의 공식화
▲ 김민석 국무총리

이재명 대통령이 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명하면서 김민석 현 국무총리의 사의 표명 역시 공식화됐습니다.

강훈식 대통령 비서실장은 오늘 한 후보자 지명에 대해 브리핑하면서 김 총리에 대해 "이재명 정부의 첫 번째 총리로 내란을 극복하고 대한민국의 회복을 진두지휘한 김 총리의 노고에 깊이 감사드린다"고 밝혔습니다.

특히 "지난 1년 이재명 정부의 성과는 사실상 김 총리의 성과라 불러도 크게 틀리지 않을 것"이라고 강조했습니다.

김 총리는 앞서 지난 1일 이 대통령을 만나 자리에서 물러나겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌으나, 외부에 이를 발표하지는 않았습니다.

강 실장은 또 "국민주권 정부의 첫 문을 연 총리로서, 후임 총리에게도 경험과 혜안을 나눠주실 것을 당부드린다"고 말했습니다.

이에 따라 김 총리는 한 후보자에 대한 인사청문회와 국회 인준 표결 등 임명 절차가 완료될 때까지 총리직을 유지하며 국정을 이어갈 것이라는 해석입니다.

(사진=연합뉴스)
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