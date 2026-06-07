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'치킨 사랑' 젠슨 황, 또 깐부치킨 찾는다…최태원과 재회

이성훈 기자
작성 2026.06.07 13:55 조회수
'치킨 사랑' 젠슨 황, 또 깐부치킨 찾는다…최태원과 재회
▲ 깐부치킨 삼성점의 테이블 키오스크에 걸린 '치맥 회동' 사진

한국식 치킨 애호가로 알려진 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해에 이어 또다시 깐부치킨을 찾습니다.

오늘(7일) 업계에 따르면 황 CEO는 오후 7시쯤 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장과 회동할 예정입니다.

이곳은 황 CEO가 지난해 10월 방한 당시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등과 만나 화제를 모았던 장솝니다.

황 CEO는 이날 오후 5시 서울 잠실야구장에서 열리는 프로야구 경기 시구 행사에 참석한 뒤 회동 장소로 이동할 것으로 알려졌습니다.

황 CEO와 최 회장과의 만남은 황 CEO가 지난 5일 방한 첫날 서울 홍대입구 인근에서 최 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 '삼소 회동'을 함께한 데 이어 두 번쨉니다.

당시 황 CEO는 이들과 인근 BBQ 매장을 찾아 치킨 '2차'를 즐긴 바 있습니다.

업계에서는 황 CEO와 최 회장이 인공지능(AI) 반도체와 고대역폭메모리(HBM), AI 데이터센터 등 양사 협력 현안에 대해 의견을 나눌 것으로 보고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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