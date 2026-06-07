"부적절한 마케팅"…미 본사가 직접 5·18단체에 공식 사과

스타벅스 미국 본사가 5·18 '탱크데이' 사태에 대해 "결코 일어나서는 안 될 부적절한 마케팅"이었다며 5·18 단체에 공식 사과의 뜻을 전했습니다.



5·18기념재단은 스타벅스 미국 본사로부터 공식 사과 답변을 받았다고 밝혔습니다.



스타벅스 본사는 재단 측에 보낸 회신에서 "5·18민주화운동의 역사적 의미와 피해자들의 아픔에 대해 사과한다"며 "5월 단체의 요구 사항은 내부 고위 경영진에 보고했다"고 밝혔습니다.



앞서 5·18 부상자회와 공로자회, 유족회 등 공법3단체와 재단은 지난 1일 스타벅스 본사에 항의서한을 보내 책임 있는 후속 조치를 요구했습니다.



단체는 항의 서한에서 "한국의 파트너사가 글로벌 스타벅스의 브랜드 정체성과 윤리 기준을 엄중히 위반해 현지 소비자들에게 큰 상처를 준 만큼 이는 본사 차원에서 결코 묵과할 수 없는 중대한 귀책 사유"라며, 철저한 진상조사와 본사 차원의 강력한 제재, 공식 사과 및 재발방지 대책 수립 등을 촉구했습니다.



5.18단체는 지난달 29일엔 이마트의 2대 주주인 국민연금공단에도 스타벅스 코리아 최대 주주인 이마트에 대한 주주권 행사 방안 검토를 요청했습니다.



이에 국민연금공단은 지난 2일 "제안 내용을 검토하겠다"는 취지의 회신을 보내왔다고 재단은 설명했습니다.



재단은 또 5·18 왜곡 게시물이 올라오는 극우 커뮤니티 일베에 광고를 게재한 기업과 광고대행사에 광고 중단을 요구한 결과 관련 광고가 모두 중단됐다고 설명했습니다.



(취재 : 이호건 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)