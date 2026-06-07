장동혁 "정당 유불리 떠나 재선거"…이재명 대통령 회담 요구

<앵커>



'투표용지 부족 사태'를 두고 정치권 공방도 계속되고 있습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 국정조사와 특검을 넘어 재선거가 필요하다고 주장하며, 이재명 대통령에게 즉각 회담을 요청했습니다. 민주당은 선거관리위원회 개혁 기구도 이미 검토하고 있다며, 국민의힘에게는 원 구성 협상부터 하라고 강조했습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



오늘(7일) 오전 국회에서 기자회견을 연 장동혁 국민의힘 대표, 재선거를 요구하는 올림픽공원 개표소 시위를 두고, '누가 이들을 시위대라고 부르냐'며 '질서정연한 시민 저항운동'이라고 규정했습니다.



이번 사태와 관련해 책임자 처벌과 제도 개선을 위해 국정조사와 특검도 필요하지만, 정당 유불리를 떠나 '재선거'도 즉각 추진해야한다고 주장했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 우리 국민의힘이 당선되었으니 그 지역은 빼고 논해야 되는 문제도 아닐 것입니다. 국민의 참정권이 침해되었고 선거가 심각하게 오염되었다면 정당이 유불리를 따질 것은 아닐 것입니다.]



이재명 대통령을 향해선 오늘이라도 당장 회담을 하자며, 시민들의 목소리를 외면할 게 아니라 책임있는 답변을 내놓으라고 요구했습니다.



또 민주당에겐 '원 구성 협상이 먼저'란 변명으로 책임을 회피하지 말라며, 국정조사 특위를 구성하고 특검도 하루빨리 출범시키자고 촉구했습니다.



민주당은 이미 국정조사를 포함한 모든 진상규명 조치를 약속했고, 선관위 개혁 기구까지 검토 중이라고 밝혔습니다.



오늘 오전 기자회견을 연 강준현 민주당 수석대변인은 "국민의힘이 기승전 대통령 탓만 주장하고 있다"며 본질을 흐리지 말라고 비판했습니다.



[강준현/민주당 수석대변인 : 당장 장동혁 대표는 정치적 입지를 위한 정치쇼를 그만두십시오. 이재명 대통령도 선관위에 대한 단호한 책임 규명을 천명했습니다.]



이재명 대통령도 선관위에 대한 단호한 책임 규명을 천명했습니다.



그러면서 국민의힘의 재선거 주장에 대해선 일에는 순서와 절차가 있다며 '원 구성 협상부터 하라'고 재차 강조했습니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환·신동환；김용우, 영상편집 : 남일)