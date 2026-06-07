이 대통령, 내일 취임 1주년 기자회견…'대체불가 대한민국'

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 내일(8일) 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 열고 지난 1년의 소회와 2년 차 임기의 국정 비전, 4대 목표 등을 제시합니다.청와대는 이번 기자회견의 슬로건을 '대체불가 대한민국'으로 정했다고 밝혔습니다.세계가 주목하는 나라에서 세계가 꼭 필요로 하는 나라로 도약하겠다는 비전과 의지를 담았다는 설명입니다.내외신 기자 160여 명이 참석하는 이번 회견은 민생·경제와 정치·외교·안보, 사회·문화 3개 분야로 나눠 진행될 예정입니다.청와대는 대학 언론 기자 출신 대학생 2명(정보현·이화여대 경제학과 4학년, 선우영현·인하대 기계공학과 4학년)도 초청해 청년 세대 고민과 과제에 대한 질문을 직접 듣는다는 계획입니다.이들은 각각 올해 <시사IN> 대학 기자상과 지난해 한국언론진흥재단 대학 언론상을 수상한 인물입니다.키 비주얼(Key visual·핵심 장면)은 '빛, 길 그리고 대한민국'으로 구성됩니다.빛은 숱한 위기에도 국민이 지켜온 민주주의를 의미하고, 길은 국가적 도전 앞에서 필요하다면 없는 길도 국민과 함께 만들겠다는 의지가 담겼다고 청와대는 설명했습니다.