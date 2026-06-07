19세 안드레예바, 프랑스오픈 테니스 여자 단식 우승

▲ 미라 안드레예바

2026 프랑스오픈 테니스 대회 여자 단식에서 올해 19세인 러시아의 미라 안드레예바가 정상에 올라 생애 첫 메이저 대회 우승을 차지했습니다.세계랭킹 8위인 안드레예바는 프랑스 파리의 롤랑가로스에서 열린 여자 단식 결승에서 세계랭킹 114위인 폴란드의 마야 흐발린스카를 2대 0(6-3 6-2)으로 물리쳤습니다.생애 처음 오른 메이저 대회 결승을 승리로 장식하며 첫 우승까지 일궈냈습니다.2022년 프로로 데뷔한 안드레예바는 지금까지 여자프로테니스(WTA) 투어 대회에서는 5차례 정상에 올랐지만 메이저대회 우승과는 인연이 없었습니다.앞서 프랑스오픈에서는 2023년 32강, 2024년 4강, 지난해 8강의 성적을 냈습니다.2007년생 안드레예바는 1992년 18세에 프랑스오픈 3연패를 달성한 모니카 셀레스(미국) 이후 이 대회 최연소 여자 단식 챔피언이 됐습니다.메이저 대회 전체를 놓고 보면 2023년 US오픈에서 우승한 코코 고프(세계 4위·미국) 이후 처음으로 정상에 오른 10대 선수입니다.안드레예바는 다음 주 발표될 랭킹에서는 6위로 두 계단 올라서게 됩니다.우승 상금은 280만 유로(약 50억 3천만 원)를 받습니다.흐발린스카는 오픈 시대 역사상 에마 라두카누(2021년 US오픈 우승·영국)에 이어 역대 두 번째로 예선 통과자의 결승 진출을 이룬 데 만족해야 했습니다.앞서 메이저 대회 통산 1승, 클레이코트 WTA 투어 경기에서 통산 2승이 전부였던 흐발린스카는 이번 대회에서 영리하면서도 끈질긴 플레이로 강자들을 잇달아 제압하고 결승까지 올라와 '신데렐라'라는 수식어가 붙었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)