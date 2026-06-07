미 오하이오주 주말 거리축제서 총격 사건…"부상자 다수"

▲ 미국 오하이오주 톨레도의 축제장 인근에서 경찰이 현장을 통제하고 있는 모습.

미국 오하이오주 털리도에서 열린 지역 축제장 인근에서 6일(현지시간) 총격 사건이 발생해 여러 명이 다쳤다고 AP통신이 보도했습니다.현지 경찰에 따르면 이날 오후 5시30분께 털리도의 '올드 웨스트 엔드 페스티벌' 행사장 인근에서 총격 피해자가 발생했다는 신고가 접수됐습니다.경찰은 성명에서 "많은 피해자"가 인근 의료시설로 옮겨졌다고 밝혔습니다.다만 부상자 수, 인명 피해 여부 등은 아직 확인되지 않고 있습니다.경찰은 사건 경위를 파악하는 한편, 용의자를 추적 중입니다.목격자인 케빈 베리는 축제장 내 수목원에 앉아 친구들과 연주를 듣던 중 여러 발의 총성을 들었다며 당시 "모두가 바닥에 엎드렸다"고 AP통신에 상황을 전했습니다.베리는 축제 현장에 배치됐던 경찰관들이 즉시 대응에 나섰으며, 다시 고개를 들었을 때는 누군가 총을 바닥에 던지는 모습을 봤다고 전했습니다.그는 이후 최소 5명의 총상자를 목격했다며 "총에 맞은 사람들이 축제장 내 수목원 일대 곳곳에 흩어져 있었다"고 말했습니다.올드 웨스트 엔드 페스티벌은 털리도의 역사 지구에서 열리는 이틀간의 행사로, 라이브 음악 공연과 음식 판매대, 동네 투어, 쇼핑 행사 등을 포함합니다.(사진=WTVG 제공, 연합뉴스)