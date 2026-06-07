전국 곳곳 비…오전 남부지방 시작해 밤에는 중부지방에서 내려

일요일인 오늘(7일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.



오전부터 남부지방을 중심으로 내리던 비는 밤부터 중부지방으로 확대되겠습니다.



오늘 오후까지 제주도에, 오전부터 낮 사이에는 경상권과 경기 북부, 강원 북부, 강원 남부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



오후부터는 충청권 남부 내륙과 전라 동부에, 밤부터는 그 밖의 중부지방에 비가 내리다가 내일 새벽 대부분 그치겠습니다.



예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 대전·세종·충남, 충북이 5mm 안팎으로 비교적 적겠습니다.



강원 내륙·산지, 전북 동부·전남 동부, 대구·경북, 경남은 5에서 20mm, 제주도는 5에서 10mm의 비가 내리겠습니다.



낮 최고기온은 20에서 30도 분포를 보이겠습니다.



오늘 오전 5시 현재 주요 지역 기온은 서울 21.1도, 인천 21.4도, 대전 19.2도, 광주 19.0도, 대구 18.6도, 부산 21.4도, 제주 21.6도 등을 기록하고 있습니다.



미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 수준을 유지하겠습니다.



(사진=인제군 제공, 연합뉴스)