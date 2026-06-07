블룸버그 "스페이스X, S&P 500지수 편입 2028년 이후 가능 전망"

▲ 스페이스X

스페이스X가 다음 주 뉴욕증시에 상장되더라도 미 증시 대표지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 종목에 편입되기까지는 몇 년이 걸릴 수도 있다고 블룸버그 통신이 6일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 월가 금융회사인 에버코어 ISI의 리서치 애널리스트는 비공개 분석에서 스페이스X가 2027년까지 연간 기준으로 수익을 내지 못할 것으로 예상했습니다.이는 스페이스X의 S&P 500 지수 편입이 2028년 중 이후로 미뤄질 수 있음을 의미한다고 블룸버그는 설명했습니다.S&P 500지수는 뉴욕증시에 상장된 약 500개 대기업으로 구성된 주가지수로, 인덱스 펀드를 포함해 전 세계에서 가장 많은 투자자금이 이 지수를 벤치마크로 삼아 투자금을 운용합니다.앞서 S&P 500 지수를 관리하는 S&P 다우존스 인덱스의 지수위원회는 지난 4일 스페이스X와 같은 초대형 신규 상장기업이라고 해서 지수 신속 편입을 목적으로 기존 규정의 예외를 적용하지 않겠다고 결정한 바 있습니다.다른 주요 주가지수인 나스닥과 FTSE 러셀이 스페이스X 상장을 앞두고 최근 초대형 신규 상장기업의 지수 신속 편입을 허용키로 한 것과 다른 결정을 내린 것입니다.S&P 500 지수는 편입 대상 종목이 상장 후 최소 1년이 지나야 하고 직전 4개 분기 연속 흑자 순이익을 창출해야 한다는 요건을 두고 있습니다.유동주식 수 비중 요건도 충족해야 합니다.에버코어 ISI 애널리스트의 이익 전망에 따른다면 스페이스X의 S&P 500 지수 편입은 2028년 이후로 미뤄지게 됩니다.플로리다대의 제이 리터 명예교수는 블룸버그에 "스페이스X와 같은 메가톤급 기업공개(IPO) 종목은 사업모델이 실패하지 않는 한 결국에는 S&P 500 지수에 편입될 것"이라면서도 "스페이스X의 유동주식 수 비중이 작고 S&P 500 지수를 추종하는 투자금이 거대하다는 점을 고려할 때 시장 유동성이 더 풍부해질 때까지 기다리기로 한 결정은 잘 된 것이라 본다"라고 평가했습니다.앞서 일론 머스크가 이끄는 테슬라의 경우 2010년 12월에 나스닥에 상장됐지만 4개 분기 연속 흑자 달성 요건을 충족하지 못해 S&P 500 지수에 편입되기까지 10년이 걸린 바 있습니다.S&P 500 지수 편입은 이 지수 성과를 추종하는 펀드 등으로부터의 투자자금 유입이 기계적으로 늘어나는 효과가 있습니다.테슬라의 경우 2020년 11월 S&P 500 지수 편입이 확정됐다는 소식에 하루 동안 주가가 8% 넘게 급등하기도 했습니다.S&P 다우존스가 상장 규정 요건을 그대로 유지할 경우 스페이스X에 이어 연내 상장을 추진 중인 인공지능(AI) 기업 앤트로픽과 오픈AI 역시 상장 후에도 S&P 500 지수 편입까지 시일이 오래 걸릴 가능성이 있습니다.