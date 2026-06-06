중국, 일·필리핀 해상 경계 협상에 반발…대만 동부 해역 단속

▲ 다카이치 사나에 일본 총리(오른쪽)와 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 지난달 28일 도쿄 아카사카궁 국빈관에서 정상회담 후 공동 기자회견을 하고 있다.

일본과 필리핀의 배타적경제수역(EEZ)·대륙붕 경계 획정 협상에 반발한 중국 당국이 해경에 이어 정부 선박까지 투입해 해상 단속에 나섰습니다.오늘(6일) 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 중국 교통운수부는 이날 푸젠성 해사국과 광둥성 해사국, 동해(동중국해)항해보장센터, 동해구조국을 동원해 대만 동부 해역에서 '해상 교통 특별 단속 행동'을 했습니다.CCTV는 이날 조치가 "우리나라(중국) 해상 행정·법 집행 관할권을 전면적으로 이행한 것이고, 심해·원양 순찰 법 집행 및 중점 수역 교통 통제 능력을 증강하는 것"이라며 "해상 교통 안전을 보장하고 국가 권익을 수호하는 것"이라고 설명했습니다.이어 매체는 "이는 일본·필리핀이 일방적으로 중국 대만섬 동쪽의 '해역 경계 획정 협상'을 개시한다고 선포해 중국의 영토 주권과 해양 권익을 심각하게 침범한 것을 겨냥해 취한 필수적 행동"이라고 했습니다.앞서 일본과 필리핀 양국 정상은 지난달 28일 도쿄에서 열린 정상회담에서 중국의 해양 군사력 확대를 견제하기 위한 군사 정보 공유 등 내용을 담은 공동성명을 발표했습니다.동중국해와 남중국해에서 중국과 마찰을 빚어온 일본·필리핀은 대중국 공동 전선을 구축 중입니다.공동성명에는 일본과 필리핀이 역내 법적 확실성을 강화하기 위해 EEZ와 대륙붕의 해양 경계 획정을 위한 공식 협상을 개시하기로 했다는 문구가 포함됐습니다.중국은 해당 해역이 대만 동부에 있는 곳으로 중국이 EEZ와 대륙붕을 보유한다며, 일본·필리핀의 해양 경계 획정 협상을 불법·무효로 규정했습니다.이후 중국 해경은 이달 1일 대만 동부 해역을 순찰한 사실을 공개하며 영향력 행사에 나섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)