'당 복귀 임박' 김 총리, 광주서 지선 평가 언급하며 "혁신해야"

▲ 6일 오후 광주 서구 치평동 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC 광주방송 주관 2026 뉴호남포럼에서 김민석 국무총리가 6·3지방선거 당선인들과 인사를 나누고 있다.

더불어민주당의 8월 전당대회를 앞두고 조만간 여의도로 복귀할 것으로 예상되는 김민석 국무총리가 6·3 지방선거 결과에 대해 양면적 평가가 있다는 점을 언급하면서 "지금은 다시 긴장하고, 혁신해야 될 때"라고 말했습니다.잠재적인 차기 당권 경쟁자인 정청래 대표를 중심으로 치러진 지방선거가 미완의 승리로 끝난 가운데 호남을 찾아 당의 승리 공식을 재점검해야 한다면서 차별화에 시동을 건 것입니다.김 총리는 오늘(6일) 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC '뉴 호남 포럼'에서 '호남의 새로운 길'을 주제로 기조연설을 하고 지방선거에 대해 "현재 선거가 끝난 뒤 어떤 분들은 승리라고 하고 어떤 분들은 충분치 못하다고 한다"고 말했습니다.이어 "대통령 중심 리더십에 뛰었던 국정 기대치가 선거 결과로 당연히 이어질 것으로 생각했던 관점에선 (결과가) 충분치 못하고, 전체적으로 보면 그래도 승리이니 이 정도면 만족할 만하다는 두 가지의 평가가 있는 것 같다"고 평가했습니다.그는 "정부·여당과, 정부·여당의 든든한 기반이 되어 온 호남이 함께 지금까지의 승리의 공식을 다시 한번 되돌아볼 때가 됐다"고 거론한 뒤 "김대중 (전) 대통령에서 이재명 대통령까지 이르는 승리의 공식은 성장과 민주주의의 결합, 민생 실용 확장 노선이었다"고 설명했습니다.그러면서 "다시 황금시대를 만들기 위해선 이 선거 이후 생기는 긴장을 혁신의 계기로 만들어 두 가지 노선을 확실히 다시 틀어쥐어야 한다"면서 "그것이 정부와 여당의 일관된 노선으로 갈 수 있도록 하는 것도 이곳 호남에서 해주실 일"이라고 강조했습니다.그는 "더 이상 잘하라고 해도 하기 어려울 정도로 대통령이 탁월하게 이끌고 있지만 그 길에 어려움도 있을 것"이라며 "선거나 이런저런 일로 출렁거림이 있겠지만 헤쳐 나가야 한다"고 했습니다.이어 "최초로 우리가 긴장해야 할 시기에 들어갔다고 본다"며 "혁신의 핵심은 민생 실용 확장 노선과 성장과 민주주의를 결합하는 것이며, 정치적 힘을 모아주면 만들어갈 수 있다"고 말했습니다.김 총리의 이번 광주 방문은 김 총리가 당권 도전을 위해 금명간 총리직을 사의할 것으로 전망되는 가운데서 이뤄졌습니다.그는 연설에서 민주당의 핵심 지지기반인 호남에 대한 전폭 지원도 약속했습니다.김 총리는 "지금까지는 민주주의의 문제였지만 이젠 호남이 지방주도 성장과 K-황금시대를 만드는 데 중심과 출발점이 되어야 한다는 것으로 '약무호남 시무국가'(호남이 없으면 국가도 없다)를 다시 해석할 때"라고 강조했습니다.광주·전남 통합 성과도 거론, "매년 최대 5조원, 4년간 최대 20조원의 재정 지원 기회가 열렸고 그 이상의 기업의 투자가 이뤄질 것으로 확신한다"며 "정부도 최대한의 규제 혁신과 지원으로 뒷받침할 것"이라고 했습니다.그는 또 호남과의 개인적 인연도 부각했습니다.김 총리는 "제가 '정치 백수'로 18년 동안 전국을 유람해보니 전북 익산이 그렇게 좋더라"면서 "교통이 좋아 나중에 나이 들면 여기 살아야지 생각했는데, 장모님이 편찮으셔서 얼마 전 (익산에) 조그만 집을 하나 구했다"고 소개했습니다.자신의 외증조부가 박지원 의원의 모교이기도 한 전남 진도 고성초교 설립에 기여했다고도 언급했습니다.(사진=연합뉴스)