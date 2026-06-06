[날씨] 내일 중부·남부 비…전국 하늘 '흐림'

현충일이자 여름의 세 번째 절기 망종인 오늘(6일) 활동하기 무난한 초여름 날씨를 보였습니다.



내일은 흐린 하늘에 비 소식이 들어 있어 참고하셔야겠는데요.



비가 내리는 시점을 확인해 보시면 제주와 남부 지방은 오전부터 밤사이, 중부 지방은 저녁부터 모레 새벽 사이가 되겠습니다.



예상되는 비의 양은 강원 내륙과 호남, 영남 지방은 5~20mm, 수도권 등 그 밖의 지역은 5mm 안팎 정도로 양이 크게 많지는 않겠습니다.



현재 전국 하늘 위성으로 확인해 보시면 구름이 다소 지나거나 대체로 맑은 모습인데요.



내일은 전국 하늘 흐려지겠고, 제주와 남부 지방은 제주 남쪽 해상을 지나는 저기압의 영향으로, 중부 지방은 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 비가 내리겠습니다.



내일부터 모레 새벽 사이 비가 내릴 때 돌풍과 벼락이 치는 등 요란할 수 있어 시설물 관리와 안전사고 유의하셔야겠습니다.



흐린 하늘에 내일 아침 기온은 서울 20도로 크게 떨어지지 않겠는데요.



다만 비가 내리면서 낮 기온은 울산 24도로 오늘보다 2도에서 3도가량 기온이 낮겠습니다.



당분간 초여름 수준의 기온을 보이면서 크게 덥지 않을 전망이고요.



월요일 오후에 동쪽 지역은 소나기 예보가 들어 있습니다.



(임은진 기상캐스터)