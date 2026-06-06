개보위 "선관위, 선거인명부 대조전표 유출신고…사실관계 파악"

▲ 5일 서울 송파구 잠실7동 2투표소에서 경찰이 시위대를 해산 조치한 뒤 투표함이 개표소로 이송되고 있다.

서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표자의 이름과 성별 등이 적힌 선거인명부 대조전표가 발견된 것과 관련해 개인정보보호위원회가 사실관계 파악에 나섰습니다.중앙선관위는 어제 저녁 8시 반쯤 개인정보위에 해당 사안과 관련한 개인정보 유출 신고를 했습니다.문제가 된 잠실7동 제2투표소는 지난 3일 제9회 전국동시지방선거 본투표일에 투표용지 부족 사태가 발생했던 곳입니다.시위대가 사실상 봉쇄하다시피 하면서 투표함 반출이 지연되다가 경찰 투입으로 투표함이 개표소로 이송됐습니다.시위대는 투표함 반출 이후 투표소 내부에 들어갔는데 이 과정에서 현장에 남아 있던 선거인명부 대조전표를 발견해 촬영하고 인터넷 생중계를 진행하는 과정에서 투표자의 이름과 성별 등 개인정보가 노출됐습니다.해당 대조전표는 선거 당일 투표용지 부족으로 즉시 투표하지 못한 유권자들에게 배부된 일종의 대기표로 알려졌습니다.개인정보위는 현재 대조전표가 어떤 경위로 외부에 노출됐는지, 선관위가 보관해야 할 자료가 유출된 것인지 등을 포함해 사실관계를 확인하고 있습니다.개인정보위는 확인 결과를 토대로 개인정보 보호법 위반 여부와 후속 조치 필요성을 검토할 방침입니다.(사진=연합뉴스)