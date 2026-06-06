"14곳이라더니 50곳 부족"…장동혁 "분노에 귀막고 버티면 정권 종말 올 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 6일 오전 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 발언하고 있다.

6·3 지방선거 당시 빚어진 '투표용지 부족 사태'를 두고 즉각적인 국정조사와 특검이 필요하다는 주장이 제기됐습니다.장동혁 국민의힘 대표는 오늘(6일) 국회에서 최고위원회의를 열고 이같이 밝혔습니다.장 대표는 "전국에서 얼마나 더 이런 일이 벌어졌는지 알 수 없다"며 선관위의 발표를 믿기 어렵다는 입장을 보였습니다.어제(5일) 사의를 표명한 노태악 중앙선거관리위원장과 선관위의 사태 경위 발표에 대해서도 날 선 비판을 가했습니다.장 대표는 "처음에는 투표용지가 부족해 추가로 보낸 곳이 14곳이라더니, 결국 50개 투표소에서 부족했다고 자백했다"고 지적했습니다.이어 "추가로 투표용지를 보낸 곳은 67곳에 달한다"고 목소리를 높였습니다.그러면서 이번 사태는 노 위원장이 물러나는 것으로 끝낼 수 있는 일이 아니라고 선을 그었습니다.장 대표는 "중앙선관위원 전원과 각 지역 선관위원장, 선관위원들에게 끝까지 책임을 물어야 한다"고 강조했습니다.근본적인 해결책으로는 선거법 개정 논의를 서둘러야 한다고 주문했습니다.아울러 "여야는 물론 전문가와 국민이 함께 참여해 중앙선관위 개혁 방안을 논의하는 '범국민선관위개혁기구' 구성을 제안한다"고 촉구했습니다.마지막으로 "이재명과 더불어민주당이 국민적 분노에 계속 귀 막고 버틴다면 정권 종말을 불러올 것"이라고 강하게 경고했습니다.(사진=연합뉴스)