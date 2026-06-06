국힘 "민주주의 파괴 행위"…오세훈 "해체 수준 개혁 촉구"

<앵커>



정치권에서도 투표용지 부족 사태에 후폭풍이 오늘(6일)도 계속되고 있습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 자유민주주의 파괴 행위라고 맹비난했고, 오세훈 서울시장도 선관위를 해체하는 수준의 개혁을 촉구한단 입장을 밝혔습니다. 민주당은 어제, 국정조사 추진 방침을 공식화했습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



휴일인 오늘 오전, 긴급 최고위원회의를 소집한 국민의힘 장동혁 대표는 지난 3일, 지방선거에서 투표용지 부족 사태를 초래한 선거관리위원회에 대해서 "국민의 참정권을 박탈한 중대한 자유민주주의 파괴 행위"라고 거세게 비난했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 처음부터 끝까지 부실이고 불법이었습니다. 단순한 실수로 치부하거나 몇 사람 옷 벗고 넘어갈 문제가 아닙니다.]



장 대표는 어제는 당 의원총회와 국회 본회의에 참석하지 않고, 투표용지 부족 사태 관련 시위 현장을 찾아가 공세를 이어갔습니다.



하지만, 당내 비당권파에선 장 대표가 "선거 책임론을 피하기 위해서 투쟁만 하려는 모습이 안타깝다"는 반응이 나오기도 했습니다.



오세훈 서울시장 당선인은 이번 사태에 대해 "그 어떤 변명으로도 정당화될 수 없는 엄중한 참정권 침해이자 헌정 유린"이라고 강도 높게 비판했습니다.



오 시장은 오늘 발표한 특별담화문에서 국정조사와 특별검사 등 모든 수단을 동원한 진상 조사와 선관위 책임자 처벌이 반드시 필요하다며, 선관위를 해체하는 수준으로 선거 관리 시스템을 개혁해야 한다고 목소리를 높였습니다.



민주당은 어제, 강준현 수석대변인 명의 서면브리핑에서 "집권 여당으로서 무거운 책임 의식을 느낀다"며, 국정조사를 포함해 진상규명을 위한 모든 절차를 적극 추진하겠다고 밝혔습니다.



김민석 국무총리도 어제 SNS를 통해 "필요하다면 국회의 국정조사나 특검 등을 통해서라도 확실한 규명과 제도 개선을 이뤄내야 할 것"이라고 강조했습니다.



청와대는 어제, "선관위는 국민께 끼친 큰 우려에 대해 엄정한 후속 조치를 해야 마땅하다"며 "선거 관리 전반에 대한 점검과 제도 개선으로 국민 신뢰를 회복해야 할 것"이란 입장을 냈습니다.



(영상편집 : 오영택)