[자막뉴스]"300억 아파트가 580억" '경악'…폭탄 터져도 "집 사자" 몰려간 이란

미국과 종전 협상을 벌이고 있는 이란에서 부동산 가격이 폭등하고 있습니다.



파이낸셜타임스는 전쟁 포화 속에서도 이란인들이 부동산으로 몰려들고 있다고 보도했습니다.



이란 경제를 집어삼킨 살인적인 인플레이션이 부동산 폭등의 가장 큰 원인입니다.



최근 발표된 이란의 연간 물가 상승률은 84%에 달해 수십 년 만에 최고치를 기록했습니다.



믿었던 안전자산인 금값마저 폭락하자, 사람들은 집과 땅으로 눈을 돌렸습니다.



전쟁이 시작된 지난 2월 이후, 테헤란의 집값과 임대료는 무려 80%나 치솟았습니다.



파이낸셜 타임스는 전쟁 전 300억 토만이었던 한 아파트가 최근 580억 토만에 거래될 정도로 대혼란 상황이라고 전했습니다.



집주인들은 가격이 더 오를까 기대하며 매물을 일제히 거둬들이고 있습니다.



반면 현금 가치가 떨어지기 전에 집을 사려는 매수자들의 발걸음은 다급해졌습니다.



대출 제도가 없는 이란 주택 시장은 철저히 전액 현금 거래에 의존하고 있습니다.



집값을 한 번에 현금으로 결제해야 할 정도로 매수 경쟁이 치열합니다.



지난 1년 동안 이란 화폐 가치는 달러 대비 무려 53%나 폭락했기 때문입니다.



치솟는 식탁 물가를 보면 서민들의 고통은 더욱 뚜렷하게 나타납니다.



식용유는 354%, 달걀은 343%, 닭고기 가격은 287%나 폭등했습니다.



집을 산다는 것은 환상이 됐고, 당장 먹거리 살 돈을 걱정해야 하는 처지로 내몰렸습니다.



전쟁이 몰고 온 진짜 경제적 파장은 앞으로 몇 달 안에 이란 사회를 더 거세게 뒤흔들 전망입니다.



(취재 : 김수형, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)