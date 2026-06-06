호르무즈 긴장 악화…이란 자폭드론 날리자 미군 즉각 대응

▲ 호르무즈 해협

미군과 이란이 종전협상 교착 속에 호르무즈 해협에서 제한적인 군사행동을 되풀이했습니다.중동 지역 미군을 총괄하는 미국 중부사령부는 현지시간 5일 엑스(X·옛 트위터) 게시글을 통해 "방금 전 호르무즈 해협을 향해 발사된 이란의 자폭형 드론 4기를 격추했다"고 밝혔습니다.중부사령부는 "이 드론들은 역내 해상 교통에 즉각적인 위협을 가했다"며 "이에 따라 미군은 추가 공격에 대비한 방어 차원에서 이란 고루크와 게슘섬에 있는 해안 감시 레이더 기지를 타격했다"고 설명했습니다.그러면서 "미군은 계속해서 경계를 유지하며, 정당한 자위권 행사 차원에서 이란의 부당한 공격 행위에 대응할 준비 태세를 갖추고 있다"고 덧붙였습니다.이후 로이터 통신은 쿠웨이트 방공망이 이날 미사일·드론 공격을 요격하고 있다고 쿠웨이트 국영 KUNA통신을 인용해 6일 보도했습니다.보도에 따르면 쿠웨이트 군 참모본부는 이같이 밝히면서 시민들이 들은 폭발음은 방공 시스템이 목표물을 요격하는 과정에서 발생한 것이라고 설명했습니다.아울러 시민들이 당국이 발표하는 안전·보안 지침을 준수해달라고 당부했습니다.쿠웨이트는 자국을 향한 공격의 주체를 아직 공개하지 않았지만 전쟁 국면과 최근 사례로 미뤄볼 때 이란일 가능성이 있습니다.이란은 지난 3일 쿠웨이트 국제공항 여객터미널을 드론으로 공격해 1명을 죽이고 수십 명을 다치게 했습니다.당시 공항 운영도 일시 중단됐습니다.다만, 이란 정부의 입장을 대변하는 이란 국영방송은 이란군이 쿠웨이트 국제공항을 공격하지 않았다고 주장했습니다.최근의 공격은 미국과 이란이 지난 4월 체결한 휴전이 불안정한 상태에서 양측이 공방을 이어가는 가운데 발생했습니다.미국과 이란은 양측의 군사행동을 비판하고 있지만 휴전 위반을 이유로 전쟁을 재개하려는 등 강경한 반응은 내보이지 않고 있습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 미국인 사망자가 나오지 않는 한 이란과의 전쟁을 다시 본격화할 의향이 없다는 뜻을 참모들에게 밝힌 것으로 전해집니다.그러나 호르무즈 해협에서는 군사적 충돌이 거듭되는 과정에서 오판에 따라 교전이 격화할 위험 때문에 긴장이 고조되고 있습니다.군사적 충돌에 따른 긴장과 불신 악화로 좌초 위기까지 관측되는 종전협상의 타결 가능성이 더 작아지는 게 아니냐는 우려도 제기됩니다.