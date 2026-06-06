손흥민, 한국 선수 역대 두 번째로 'MLS 올스타 XI' 선정

▲ 축구 국가대표팀 손흥민

2026 북중미 월드컵을 앞둔 한국 축구 대표팀의 '캡틴' 손흥민이 2026 미국메이저리그사커(MLS) 올스타전에 나설 '퍼스트 일레븐'(First XI)에 당당히 이름을 올렸습니다.MLS는 홈페이지를 통해 오는 7월 29일 샬럿FC의 홈구장인 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 멕시코 리가 MX 올스타와 맞붙을 11명의 '퍼스트 일레븐' 선수 명단을 발표했습니다.'퍼스트 일레븐'은 MLS 정규시즌 전반기에 최고의 활약을 펼친 스타 플레이어들로 MLS 팬, 선수, 미디어 투표를 합산해 선정됐습니다.LA FC의 '핵심 공격수'인 손흥민은 '슈퍼스타' 리오넬 메시, 위고 카위퍼르스와 함께 3명이 뽑힌 공격수 부문에 이름을 올렸습니다.손흥민이 MLS 올스타에 뽑힌 것은 이번이 처음입니다.더불어 한국 선수가 올스타에 선정된 것은 2003년 LA 갤럭시에서 수비수로 활약했던 홍명보 한국 대표팀 감독 이후 역대 두 번째입니다.손흥민은 이번 시즌 MLS 정규리그 13경기를 뛰면서 아직 득점은 없지만 9개의 도움을 작성했고, 북중미 챔피언스컵 기록(2골 7도움)을 합치면 공식전 21경기에서 2골 16도움으로 좋은 활약을 보여주고 있습니다.MLS 올스타 최종 로스터는 26명으로, 먼저 발표된 '퍼스트 일레븐'에 이어 나머지 15명의 선수는 올스타팀 사령탑을 맡은 샬럿FC의 딘 스미스 감독이 13명을 선택하고, MLS 커미셔너인 돈 가버가 2명을 지명할 예정입니다.(사진=연합뉴스)