국제금값, 미 연준 금리인상 기대에 급락…올해 상승분 반납

▲ 골드바

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 결정 기대감이 커지면서 현지시간 5일 국제 금값이 급락하며 올해 상승 분을 모두 반납했습니다.뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 금 선물은 전장 대비 3.1% 내린 온스당 4,365.3달러에 거래를 마쳤습니다.금 선물 가격은 이날 하락으로 연초 수준으로 떨어지며 올해 상승분을 모두 반납했습니다.금 선물 가격은 지난해부터 고공 행진을 지속하며 올해 초 온스당 5,500달러대까지 오른 바 있습니다.미국의 고용 상황이 5월 들어서도 시장 예상을 상회하는 회복력 있는 모습을 보이면서 연준이 연내 금리 인상에 나설 수 있다는 예상이 확산한 게 금값에 하방 압력을 가했습니다.미 노동부 노동통계국은 5월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 17만 2천 명 증가했다고 밝혔습니다.8만 명 증가를 내다봤던 시장 전망을 크게 상회했습니다.이는 8만 명 증가를 내다본 전문가 예상치(다우존스 집계 기준)를 큰 폭으로 웃돈 수칩니다.금은 이자나 배당금을 지급하지 않기 때문에 미국의 실질금리가 상승할 경우 달러화에 견준 금값은 하락하는 경향이 있습니다.국제 은 가격도 급락했습니다.은 현물 가격은 현지시간 5일, 6.8% 하락한 온스당 68.86달러에 거래됐습니다.