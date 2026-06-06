젠슨 황, 홍대서 '삼겹살 소맥 회동'…"4가지 선물 가져와"

<앵커>



젠슨 황 엔비디아 CEO가 7개월 만에 다시 한국을 찾아 이번에는 SK, LG 등 주요 그룹 총수들과 삼겹살 회동에 나섰습니다. 황 CEO는 한국에 4가지 선물을 가져왔다고 발표했는데, 서울 AI 연구센터 설립도 언급했습니다.



전형우 기자입니다.



<기자>



어제(5일) 저녁 홍대의 한 삼겹살집.



젠슨 황 엔비디아 CEO가 시민들의 환호를 받으며 들어섭니다.



최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 소주와 맥주를 섞은 소맥을 만들어 건배하며 대화를 이어갔습니다.



황 CEO는 중간에 밖으로 나와 시민들에게 간식을 나눠주고, 기념사진을 촬영하는 등 친근한 모습을 보이기도 했습니다.



지난해 GPU 26만 장 공급을 약속했던 황 CEO는 이번에도 4가지 선물을 가져왔다고 발표했습니다.



차세대 AI 가속기 베라 루빈과 베라 중앙처리장치, 엔비디아의 첫 AI 노트북과 최첨단 AI 엣지 슈퍼컴퓨터 '젯슨 토르' 등 4가지 사업을 꼽았습니다.



서울을 염두에 두고 있다며 AI 연구센터 설립도 언급했습니다.



식사를 마친 황 CEO와 기업 총수들은 치킨집으로 장소를 옮겨 회동을 이어갔습니다.



7개월 만의 방한 첫 일정으로 PC방을 찾아 프로게이머 '페이커' 이상혁 씨를 만난 황 CEO는



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 아시다시피 게임은 엔비디아의 기원입니다. 한국의 게임은 (그래픽 카드) 지포스의 대흥행을 이끌었습니다.]



방한 기간 동안 반도체 제조사는 물론 LG와 두산, 네이버와 NC, AI와 로봇 스타트업 등 다양한 일정을 소화할 예정입니다.



엔비디아가 미래 먹거리로 꼽은 AI 생태계 구축에 강력한 제조업과 데이터 기반을 갖춘 우리나라를 중요한 파트너로 점찍었다는 해석입니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 박지인)