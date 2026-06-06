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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.06.06 06:09 조회수
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1. 선관위원장 사의 표명…"용지 부족 투표 중단 22곳"

노태악 중앙선거관리위원장이 투표용지 부족 사태와 관련해 참정권을 침해했다며 사과하고 사의를 밝혔습니다. 투표용지 부족으로 투표가 잠시라도 중단됐다가 재개됐던 투표소는 서울과 인천 등 모두 22곳이나 된다고 털어놨습니다.

2. 투표소 봉쇄 이어 개표소 봉쇄…'재선거 요구' 밤샘 집회

투표용지 부족 사태에 항의하며 투표소를 봉쇄한 시위대가 이번에는 개표소로 가 재선거를 요구하며 밤샘 집회를 이어갔습니다. 시위대의 개표소 봉쇄로 선관위 직원 일부가 고립됐습니다.

3. 홍대서 '삼겹살 소맥 회동'…"4가지 선물 가져와"

7달 만에 다시 한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 CEO가 어제(5일) 저녁 홍대 근처에서 SK와 LG 등 주요 그룹 총수들과 삼겹살 집에서 만났습니다. 지난해 GPU 26만 장 공급을 약속했던 황 CEO는 이번에도 4가지 선물을 가져왔다고 발표했습니다.

4. 나스닥 -4.2% 급락…원달러 환율 1,555원

미국 나스닥 지수가 인공지능과 반도체 관련 주식들이 일제히 하락하면서 4% 넘게 폭락했습니다. 원/달러 환율도 1,550원을 넘어섰습니다.
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