미 국채금리, '깜짝 고용 호조'에 급등…30년물 5.0% 돌파

▲ 뉴욕증권거래소의 트레이더

미국의 비농업 일자리가 예상치보다 크게 높게 나타남에 따라 미 국채 수익률이 현지시간 5일 급등세를 보이고 있습니다.전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 이날 미 동부시간으로 오전 8시 40분, 10년 만기 미국채 수익률은 4.54%로 전장 대비 0.06%포인트 올랐습니다.같은 시간 30년 만기 미 국채 수익률은 전장 대비 0.04%포인트 오른 5.02%로, 심리적 저항선인 5% 선을 돌파했습니다.통화정책에 민감한 2년 만기 미국채 수익률은 4.12%로, 전장 대비 0.07%포인트 상승했습니다.미 노동부 노동통계국은 5월 미국의 비농업 일자리가 4월 대비 17만 2천 명 증가했다고 밝혔습니다.이는 8만 명 증가를 내다본 시장 예상치를 큰 폭으로 웃돈 수치입니다.미국의 고용 상황이 5월 들어서도 회복력 있는 모습을 보이면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 연내 금리 인하에 나서지 못할 것이란 기대감도 나오고 있습니다.다만, 미·이란 전쟁에 따른 에너지 가격 급등과 그에 따른 경기 둔화는 여전히 우려 지점으로 존재합니다.(사진=AP, 연합뉴스)